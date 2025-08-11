Практика судів
У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список

16:41, 11 серпня 2025
Хоча мінімально необхідний бал набрали майже 1 900 кандидатів, до наступного етапу іспиту допущеного значно менше бажаючих стати суддями.
У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список
Фото: ВККС
Вища кваліфікаційна комісія суддів 11 серпня 2025 року затвердила кодовані та декодовані результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, яке кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2024 року, а також діючі судді склали 5-8 серпня. 

Всього участь у тестуванні на знання норм права взяли 1 942 кандидата та судді.

Мінімально необхідний бал (тобто 75% від максимального можливого балу) за тестування набрали 1 865 претендентів на посади суддів місцевих адміністративних судів.

Таким чином, не змогли набрати мінімально допустимий бал всього 77 кандидатів, з числа осіб, допущених до тестування.  

Однак, відповідно до умов добору, існує ще прохідний бал за той чи інший етап кваліфікаційного іспиту. За етап тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду він склав 148,5 бали зі 150 максимально можливих балів за даний етап іспиту.

Прохідний бал, відповідно до інформації ВККС, набрали 604 кандидати на посади суддів та діючих судді. Діючих суддів, зокрема, серед допущених до наступного етапу кваліфікаційного іспиту – 33.

Відповідно, саме ці претенденти складатимуть наступне тестування – тестування на когнітивні здібності.

Кількість прогнозованих вакантних посад в місцевих адміністративних судах, нагадаємо, складає 200 вакансій.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала, як відбувся перший етап кваліфікаційного іспиту – тестування на знання історії української державності.

В цілому, однією з ключових особливостей перших етапів кваліфікаційного іспиту є те, що ВККС заздалегідь оприлюднила правильні відповіді на тестові запитання, що полегшило кандидатам підготовку до тестувань.

Зі списком кандидатів на посади суддів та діючих суддів, які допущені до третього етапу кваліфікаційного іспиту, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

