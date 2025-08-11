В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Высшая квалификационная комиссия судей 11 августа 2025 года утвердила кодированные и декодированные результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда, которое кандидаты из числа участников отбора на должности судей 2024 года и действующие судьи сдавали 5-8 августа.

Всего участие в тестировании на знание норм права приняли 1 942 кандидата и судьи.

Минимально необходимый балл (т. е. 75% от максимального возможного балла) за тестирование набрали 1 865 претендентов на должности судей местных административных судов.

Таким образом, не смогли набрать минимально допустимый балл всего 77 кандидатов из числа лиц, допущенных к тестированию.

Однако согласно условиям отбора существует еще проходной балл за тот или иной этап квалификационного экзамена. За этап тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации местного административного суда он составил 148,5 балла из 150 максимально возможных баллов за данный этап экзамена.

Проходной балл, согласно информации ВККС, набрали 604 кандидата на должности судей и действующих судей. Действующих судей, в частности, среди допущенных к следующему этапу квалификационного экзамена – 33.

Соответственно именно эти претенденты будут сдавать следующее тестирование – тестирование на когнитивные способности.

Количество прогнозируемых вакантных должностей в местных административных судах составляет 200 вакансий.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, как прошел первый этап квалификационного экзамена – тестирование на знание истории украинской государственности.

В целом, одной из ключевых особенностей первых этапов квалификационного экзамена является то, что ВККС заранее обнародовала правильные ответы на тестовые вопросы, что облегчило кандидатам подготовку к тестированию.

Со списком кандидатов на должности судей и действующих судей, допущенных к третьему этапу квалификационного экзамена, можно ознакомиться ниже.

