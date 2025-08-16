Практика судов
Отбор на должности судей местных хозяйственных судов – в «игре» остался 751 кандидат

08:10, 16 августа 2025
Минимально необходимый балл за тестирование общих знаний в сфере права набрали 1 363 претендента на должности судей, однако дальше идут далеко не все.
Источник фото: ВККС
Высшая квалификационная комиссия судей 15 августа 2025 года утвердила кодированные и декодированные результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного хозяйственного суда, которое кандидаты из числа участников отбора на должности судей 2024 года, а также действующие судьи выполняли 11-13 августа.

Всего участие в тестировании на знание норм права приняли 1 402 кандидата и судьи.

Минимально необходимый балл (т. е. 75% от максимального возможного балла) за тестирование набрали 1 363 претендента на должности судей местных хозяйственных судов.

Не набрали минимально необходимый бал всего 39 человек.

Однако согласно условиям отбора существует еще проходной балл за тот или иной этап квалификационного экзамена. За этап тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного хозяйственного суда он составил 147 баллов из 150 максимально возможных баллов за данный этап экзамена.

Согласно решению ВККС, такими, что набрали проходной балл признаны 751 кандидат и действующий судья.

Действующих судей среди лиц, допущенных к следующему этапу квалификационного экзамена – 54.

Соответственно именно эти претенденты будут сдавать следующее тестирование – тестирование на когнитивные способности.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала об итогах тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда. К следующему этапу квалификационного экзамена Комиссия допустила 604 кандидата на должности судей и действующих судей.

Со списком кандидатов на должности судей и действующих судей, допущенных к третьему этапу квалификационного экзамена по хозяйственной специализации, можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

