На Рівненщині водій вантажівки з металевим предметом у руках вдарив співробітника ТЦК

08:15, 16 серпня 2025
У ТЦК заявили, що громадянину було запропоновано проїхати до закладу охорони здоров'я для проходження ВЛК, а у відповідь він вдарив співробітника центру комплектування.
На Рівненщині водій вантажівки з металевим предметом у руках вдарив співробітника ТЦК
Фото ілюстративне
В районі села Любомирка Рівненської області чоловік завдав тілесних ушкоджень співробітнику центру комплектування.

Рівненський обласний ТЦК виступив з заявою щодо інциденту, який стався 15 серпня.

Зазначається, що в районі села Любомирка був виявлений військовозобов’язаний, що перебував за кермом вантажного автомобіля. Представники групи оповіщення попросили пред’явити документи, що посвідчують особу.

«Як з’ясувалося громадянин З. підлягає призову. Громадянину було запропоновано проїхати до закладу охорони здоров'я для проходження ВЛК. У відповідь громадянин наніс удар кулаком (в якому був невідомий металевий предмет) в голову представнику групи оповіщення. Внаслідок цього було завдано тілесних ушкоджень військовослужбовцю Збройних Сил України, що виконував завдання в групі оповіщення», - заявили у ТЦК.

Згодом громадянина доставили для подальшого проходження ВЛК.

Військовослужбовцю було надано первинну медичну допомогу та скеровано його до медичного закладу для встановлення ступеню ушкодження.

«Стан здоров’я військовослужбовця задовільний, загрози життю не має», - додали у ТЦК.

Рівне ТЦК мобілізація ВЛК

