В Ровенской области водитель грузовика с металлическим предметом в руках ударил сотрудника ТЦК

08:15, 16 августа 2025
В ТЦК заявили, что гражданину было предложено проехать в учреждение здравоохранения для прохождения ВЛК, а в ответ он ударил сотрудника центра комплектования.
Фото иллюстративное
В районе села Любомирка Ровенской области мужчина нанес телесные повреждения сотруднику центра комплектования.

Ровенский областной ТЦК выступил с заявлением относительно инцидента, который произошел 15 августа.

Отмечается, что в районе села Любомирка был выявлен военнообязанный, находившийся за рулем грузового автомобиля. Представители группы оповещения попросили предъявить документы, удостоверяющие личность.

«Как выяснилось, гражданин З. подлежит призыву. Гражданину было предложено проехать в учреждение здравоохранения для прохождения ВЛК. В ответ гражданин нанес удар кулаком (в котором находился неизвестный металлический предмет) в голову представителю группы оповещения. Вследствие этого были нанесены телесные повреждения военнослужащему Вооруженных Сил Украины, который выполнял задание в группе оповещения», — заявили в ТЦК.

Позднее гражданина доставили для дальнейшего прохождения ВЛК.

Военнослужащему была оказана первичная медицинская помощь и он был направлен в медицинское учреждение для установления степени повреждения.

«Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, угрозы жизни нет», — добавили в ТЦК.

