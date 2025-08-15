Молдова може випередити Україну у перегонах за членство в ЄС – Politico

Згідно зі сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого «переговорного кластера» для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз розглядає можливість надати Молдові можливість обігнати Україну в процесі переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомляє Politico.

Згідно зі сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого «переговорного кластера» для Молдови — ключового юридичного кроку на шляху до членства — на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС, повідомили три дипломати та чиновник ЄС.

Такий крок дасть потужний електоральний імпульс президенту Майї Санду, чия партія веде передвиборчу кампанію на проєвропейській платформі.

«Необхідно знайти спосіб відкрити перший кластер», — заявив Зігфрід Мурешан, консервативний депутат ЄС, який очолює Комітет з асоціації ЄС-Молдова в Європейському парламенті. «Це стало б сигналом для Росії. Це позбавило б аргументів позицію росіян, які стверджують, що на шляху до членства в ЄС немає жодного прогресу», додав він.

Раніше заявка України на членство в ЄС просувалася паралельно з Молдовою з тих пір, як обидві країни отримали початкове «зелене світло» від Європейської ради у 2023 році.

За словами представника Європейської комісії, Молдова та Україна провели масштабні реформи для вступу до ЄС, виконавши всі необхідні кроки для відкриття першого переговорного кластера.

«Немає жодних об'єктивних причин для блокування Кластера 1», — додав представник ЄК у коментарі виданню.

Проблема в тому, що заявку України блокує Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан зробив протидію вступу Києва до блоку ключовим моментом своєї власної спроби переобратися в наступному році.

Таким чином, хоча Молдова могла б отримати схвалення всіх 27 країн-членів на відкриття переговорного кластера на неформальному засіданні Ради із загальних питань 1 вересня, Україна, як зазначає Politico, навряд чи отримає одностайну підтримку.

Це поставило в скрутне становище країни, які виступають за розширення, включно з головуючою в ЄС Данією.

Якщо вони будуть суворо прив'язувати кандидатуру Молдови до кандидатури України, вони не зможуть рухатися з жодною з них. Якщо дозволити Молдові висунутися до 28 вересня, це стане потужним сигналом для проєвропейських виборців у Молдові, але може викликати справедливий гнів українців.

За словами дипломата ЄС, який уважно стежить за процесом, розглядаються кілька варіантів, які дозволять продемонструвати Україні, що її кандидатура просувається вперед, навіть якщо переговорний кластер не буде відкритий, — включно з наданням Києву доступу до програми Horizon Europe або програми обміну студентами Erasmus.

«Ми можемо зробити багато чого, щоб наблизити Україну до Європи, крім формальної процедури переговорів», — заявив дипломат ЄС. «Головне — продовжувати рухатися вперед і чітко дати зрозуміти, що опір Угорщини не вважається легітимним, і що справжній пряник — це завершення процесу».

Дипломати та офіційні особи також підкреслили, що обставини можуть швидко змінитися, особливо у світлі зустрічі Дональда Трампа і Путіна на Алясці. Якщо лідери досягнуть угоди і визначать, що членство України в ЄС є її найважливішою частиною, Трамп може переконати Орбана зняти свою протидію вступу Києва.

Прихильники об'єднання двох заявок стверджують, що Європа не повинна ризикувати деморалізувати українців, які мають намір вступити до ЄС, і що найкращою стратегією було б натиснути на Трампа, щоб той змусив Орбана зняти блокаду.

«Це історичний момент, і необхідно розглядати ситуацію в цілому. Членство в ЄС — найважливіша частина будь-якої мирної угоди», — додав дипломат.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.