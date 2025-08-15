Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС – Politico

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз рассматривает возможность предоставить Молдове возможность обогнать Украину в процессе переговоров о вступлении в ЕС. Об этом сообщает Politico.

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС, сообщили три дипломата и чиновник ЕС.

Такой шаг даст мощный электоральный импульс президенту Майе Санду, чья партия ведет предвыборную кампанию на проевропейской платформе.

«Необходимо найти способ открыть первый кластер», — заявил Зигфрид Мурешан, консервативный депутат ЕС, возглавляющий Комитет по ассоциации ЕС-Молдова в Европейском парламенте. «Это стало бы сигналом для России. Это лишило бы аргументов позицию россиян, которые утверждают, что на пути к членству в ЕС нет никакого прогресса», добавил он.

Ранее заявка Украины на членство в ЕС продвигалась параллельно с Молдовой с тех пор, как обе страны получили первоначальный «зеленый свет» от Европейского совета в 2023 году.

По словам представителя Европейской комиссии, Молдова и Украина провели масштабные реформы для вступления в ЕС, выполнив все необходимые шаги для открытия первого переговорного кластера.

«Нет никаких объективных причин для блокировки Кластера 1», — добавил представитель ЕК в комментарии издании.

Проблема в том, что заявку Украины блокирует Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан сделал противодействие вступлению Киева в блок ключевым моментом своей собственной попытки переизбраться в следующем году.

Таким образом, хотя Молдова могла бы получить одобрение всех 27 стран-членов на открытие переговорного кластера на неформальном заседании Совета по общим вопросам 1 сентября, Украина, как отмечает Politico, вряд ли получит единодушную поддержку.

Это поставило в затруднительное положение страны, выступающие за расширение, включая председательствующую в ЕС Данию.

Если они будут строго привязывать кандидатуру Молдовы к кандидатуре Украины, они не смогут двигаться ни с одной из них. Если позволить Молдове выдвинуться до 28 сентября, это станет мощным сигналом для проевропейских избирателей в Молдавии, но может вызвать справедливый гнев украинцев.

По словам дипломата ЕС, внимательно следящего за процессом, рассматриваются несколько вариантов, которые позволят продемонстрировать Украине, что ее кандидатура продвигается вперед, даже если переговорный кластер не будет открыт, — включая предоставление Киеву доступа к программе Horizon Europe или программе обмена студентами Erasmus.

«Мы можем сделать многое, чтобы приблизить Украину к Европе, помимо формальной процедуры переговоров», — заявил дипломат ЕС. «Главное — продолжать двигаться вперед и четко дать понять, что сопротивление Венгрии не считается легитимным, и что настоящий пряник — это завершение процесса».

Дипломаты и официальные лица также подчеркнули, что обстоятельства могут быстро измениться, особенно в свете встречи Дональда Трампа и Путина на Аляске. Если лидеры достигнут соглашения и определят, что членство Украины в ЕС является его важнейшей частью, Трамп может убедить Орбана снять свое противодействие вступлению Киева.

Сторонники объединения двух заявок утверждают, что Европа не должна рисковать деморализовать украинцев, которые намерены вступить в ЕС, и что лучшей стратегией было бы надавить на Трампа, чтобы тот заставил Орбана снять блокаду.

«Это исторический момент, и необходимо рассматривать ситуацию в целом. Членство в ЕС — важнейшая часть любого мирного соглашения», — добавил дипломат.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.