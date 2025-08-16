Дональд Трамп відклав енергетичні санкції проти РФ після переговорів з Путіним

Дональд Трамп говорячи про санкції проти Росії заявив: «можливо повинен буду про це подумати через 2-3 тижні».

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці заявив, що поки не планує вводити енергетичні санкції проти Росії, які допускав останнім часом. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Журналіст запитав очільника США, яка його думка щодо перспектив нових енергетичних санкцій проти Росії після того, що відбулось на Алясці.

«Через те що відбулося сьогодні я думаю я не маю про це думати. Точніше, я можливо повинен буду про це подумати через 2-3 тижні, але зараз ми не маємо про це думати. Зустріч пройшла дуже добре», – заявив президент США.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

