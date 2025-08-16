Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп отложил энергетические санкции против РФ после переговоров с Путиным

07:57, 16 августа 2025
Дональд Трамп, говоря о санкциях против России, заявил: «возможно, должен буду подумать об этом через 2–3 недели».
Дональд Трамп отложил энергетические санкции против РФ после переговоров с Путиным
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп после встречи с Путиным на Аляске заявил, что пока не планирует вводить энергетические санкции против России, которые допускал в последнее время. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Журналист спросил главу США, каково его мнение относительно перспектив новых энергетических санкций против России после того, что произошло на Аляске.

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно об этом думать. Точнее, я, возможно, должен буду подумать об этом через 2–3 недели, но сейчас мы не должны об этом думать. Встреча прошла очень хорошо», – заявил президент США.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия санкции

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отбор на должности судей местных хозяйственных судов – в «игре» остался 751 кандидат

Минимально необходимый балл за тестирование общих знаний в сфере права набрали 1 363 претендента на должности судей, однако дальше идут далеко не все.

«Совет судей ошибается» — Высший совет правосудия признал отсутствие статуса судьи у Богдана Львова после его увольнения в 2022 году

В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет судей не разобрался в ситуации со статусом Богдана Львова и проигнорировал решение суда.

Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС – Politico

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.

Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду