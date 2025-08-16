Дональд Трамп отложил энергетические санкции против РФ после переговоров с Путиным

Дональд Трамп, говоря о санкциях против России, заявил: «возможно, должен буду подумать об этом через 2–3 недели».

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп после встречи с Путиным на Аляске заявил, что пока не планирует вводить энергетические санкции против России, которые допускал в последнее время. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Журналист спросил главу США, каково его мнение относительно перспектив новых энергетических санкций против России после того, что произошло на Аляске.

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно об этом думать. Точнее, я, возможно, должен буду подумать об этом через 2–3 недели, но сейчас мы не должны об этом думать. Встреча прошла очень хорошо», – заявил президент США.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

