Тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду — кодовані результати за 15 серпня

14 до 26 серпня стосовно 6 754 учасників проводиться тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду як другий етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.
Вища кваліфікаційна комісія суддів встановила кодовані результати тестування за 15 серпні стосовно 713 осіб:
1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 8 осіб;
2) набрали мінімально допустимий бал – 705 осіб:
До третього етапу кваліфікаційного іспиту (тестування когнітивних здібностей) допускатимуться за рейтингом не більше 4 200 осіб, які набрали мінімально допустимий бал.
Станом на 15 серпня 2025 року встановлено результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду 1420 осіб:
1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 13 осіб;
2) набрали мінімально допустимий бал – 1407 осіб:
Кодовані результати тестування станом на 15 серпня:
