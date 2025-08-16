Тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду — кодовані результати за 15 серпня

ВККС встановила кодовані результати тестування за 15 серпні стосовно 713 осіб.

Фото: vkksu.gov.ua

14 до 26 серпня стосовно 6 754 учасників проводиться тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду як другий етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів встановила кодовані результати тестування за 15 серпні стосовно 713 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 8 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 705 осіб:

від 75 до 80 балів – 15 осіб;

від 81 до 90 балів – 114 осіб;

від 91 до 100 балів – 576 осіб.

До третього етапу кваліфікаційного іспиту (тестування когнітивних здібностей) допускатимуться за рейтингом не більше 4 200 осіб, які набрали мінімально допустимий бал.

Станом на 15 серпня 2025 року встановлено результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду 1420 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 13 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 1407 осіб:

від 75 до 80 балів – 28 осіб;

від 81 до 90 балів – 234 особи;

від 91 до 100 балів – 1145 осіб.

Кодовані результати тестування станом на 15 серпня:

