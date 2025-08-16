Тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда — кодированные результаты за 15 августа

С 14 по 26 августа в отношении 6 754 участников проводится тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда как второй этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.
Высшая квалификационная комиссия судей установила кодированные результаты тестирования за 15 августа в отношении 713 лиц:
К третьему этапу квалификационного экзамена (тестированию когнитивных способностей) будут допускаться по рейтингу не более 4 200 лиц, набравших минимально допустимый балл.
По состоянию на 15 августа 2025 года установлены результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда 1420 лиц:
Кодированные результаты тестирования по состоянию на 15 августа:
