Практика судов
  1. Суд инфо

Тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда — кодированные результаты за 15 августа

08:51, 16 августа 2025
ВККС установила кодированные результаты тестирования за 15 августа в отношении 713 лиц.
Тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда — кодированные результаты за 15 августа
Фото: vkksu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 14 по 26 августа в отношении 6 754 участников проводится тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда как второй этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей установила кодированные результаты тестирования за 15 августа в отношении 713 лиц:

  1. не набрали минимально допустимого балла тестирования – 8 лиц;
  2. набрали минимально допустимый балл – 705 лиц:
  • от 75 до 80 баллов – 15 лиц;
  • от 81 до 90 баллов – 114 лиц;
  • от 91 до 100 баллов – 576 лиц.

К третьему этапу квалификационного экзамена (тестированию когнитивных способностей) будут допускаться по рейтингу не более 4 200 лиц, набравших минимально допустимый балл.

По состоянию на 15 августа 2025 года установлены результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда 1420 лиц:

  1. не набрали минимально допустимого балла тестирования – 13 лиц;
  2. набрали минимально допустимый балл – 1407 лиц:
  • от 75 до 80 баллов – 28 лиц;
  • от 81 до 90 баллов – 234 лица;
  • от 91 до 100 баллов – 1145 лиц.

Кодированные результаты тестирования по состоянию на 15 августа:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отбор на должности судей местных хозяйственных судов – в «игре» остался 751 кандидат

Минимально необходимый балл за тестирование общих знаний в сфере права набрали 1 363 претендента на должности судей, однако дальше идут далеко не все.

Члены Высшего совета правосудия, родственники членов ВККС и ВСП станут судьями Северного апелляционного хозяйственного суда – кто стал победителем конкурса в апелляционные хозяйственные суды, список

Рекомендации для назначения на должности судей апелляционных хозяйственных судов получили 55 победителей конкурса.

«Совет судей ошибается» — Высший совет правосудия признал отсутствие статуса судьи у Богдана Львова после его увольнения в 2022 году

В Высшем совете правосудия сообщили, что Совет судей не разобрался в ситуации со статусом Богдана Львова и проигнорировал решение суда.

Молдова может опередить Украину в гонке за членство в ЕС – Politico

Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдовы — ключевого юридического шага на пути к членству — в начале следующего месяца после встречи министров ЕС.

Публикацию деклараций военных отложат на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные — Юлия Свириденко

Публикацию деклараций военных в Реестре НАПК предлагается отложить на год после завершения военного положения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду