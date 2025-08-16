Тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда — кодированные результаты за 15 августа

ВККС установила кодированные результаты тестирования за 15 августа в отношении 713 лиц.

Фото: vkksu.gov.ua

С 14 по 26 августа в отношении 6 754 участников проводится тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда как второй этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей установила кодированные результаты тестирования за 15 августа в отношении 713 лиц:

не набрали минимально допустимого балла тестирования – 8 лиц; набрали минимально допустимый балл – 705 лиц:

от 75 до 80 баллов – 15 лиц;

от 81 до 90 баллов – 114 лиц;

от 91 до 100 баллов – 576 лиц.

К третьему этапу квалификационного экзамена (тестированию когнитивных способностей) будут допускаться по рейтингу не более 4 200 лиц, набравших минимально допустимый балл.

По состоянию на 15 августа 2025 года установлены результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда 1420 лиц:

не набрали минимально допустимого балла тестирования – 13 лиц; набрали минимально допустимый балл – 1407 лиц:

от 75 до 80 баллов – 28 лиц;

от 81 до 90 баллов – 234 лица;

от 91 до 100 баллов – 1145 лиц.

Кодированные результаты тестирования по состоянию на 15 августа:

