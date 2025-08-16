Меланія Трамп написала Путіну листа про викрадення Росією українських дітей — Reuters

Дональд Трамп особисто передав Путіну лист від своєї дружини під час їхніх перемовин на Алясці.

Перша леді США Меланія Трамп написала Путіну листа, в якому порушила питання викрадення країною-агресором Росією українських дітей, пише Reuters з посиланням на два джерела.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп особисто віддав Путіну лист Меланії під час переговорів на Алясці.

Посадовці не розголошували зміст листа, окрім того, що в ньому згадувалося про викрадення Росією українських дітей.

Видання додає, що уродженка Словенії Меланія Трамп не була присутньою в Алясці під час переговорів Трампа з Путіним.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

