Мелания Трамп написала Путину письмо о похищении Россией украинских детей — Reuters

08:33, 16 августа 2025
Дональд Трамп лично передал Путину письмо от своей жены во время их переговоров на Аляске.
Фото: Getty Images
Первая леди США Мелания Трамп написала Путину письмо, в котором подняла вопрос похищения страной-агрессором Россией украинских детей, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп лично отдал Путину письмо Мелании во время переговоров на Аляске.

Чиновники не разглашали содержание письма, кроме того, что в нем упоминалось похищение Россией украинских детей.

Издание добавляет, что уроженка Словении Мелания Трамп не присутствовала на Аляске во время переговоров Трампа с Путиным.

Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Также Трамп заявил, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина.

США россия путин Дональд Трамп

