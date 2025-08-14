«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Фото: ВРП

Вища рада правосуддя 14 серпня 2025 року відреагувала на рішення Ради суддів України стосовно наявності статусу судді у колишнього заступника голови Верховного Суду Богдана Львова, який з червня утримується в СІЗО СБУ.

Нагадаємо, що 22 липня РСУ розглянула звернення голови КГС ВС у 2017-2022 роках Богдана Львова, який попросив орган суддівського самоврядування розібратися у ситуації, пов’язаної з обранням йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без санкції Вищої ради правосуддя.

Зазначимо, що у жовтні 2022 року повноваження Богдана Львова як судді були припинені наказом тодішнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Підставою для такого рішення голови ВС став лист СБУ, в якому стверджувалося, що Богдан Львов окрім українського громадянства, також має і громадянство РФ.

Однак Богдан Львов все ж вважає, що припинення його повноважень з одночасним відрахуванням зі штату Верховного Суду, було незаконним. Відтак, у разі, якщо він зберігає статус судді, то його затримання та арешт без згоди Ради правосуддя були незаконними.

Рада суддів України, дослідивши обставини, дійшла висновку, що колишній голова КГС ВС досі зберігає статус судді, хоча його повноваження були припинені.

«Жодна норма Конституції України, жодна норма Закону «Про судоустрій і статус суддів» не передбачає, що суддя, повноваження якого припинено, втрачає гарантії незалежності та недоторканості.

Навіть у разі досягнення суддею граничного віку (65 років), що є незворотною підставою припинення повноважень, відповідна особа зберігає свій статус судді та, відповідно, гарантії недоторканності – до моменту офіційного звільнення з посади. А у разі звільнення у відставку – і після цього. Практика Вищої ради правосуддя щодо таких суддів також підтвердила, що зазначені судді зберігали свій статус судді та були звільнені у відставку», - було зазначено в рішенні РСУ.

Втім, як з’ясувалося, у Вищої ради правосуддя був інший погляд на вказану ситуацію.

Голова Ради правосуддя Григорій Усик, який був доповідачем у зазначеному питанні, 14 серпня повідомив, що «суддею може бути виключно громадянин України».

Він додав, що у разі, якщо встановлено, що суддя набув громадянство іншої держави, то повноваження судді припиняються.

«Позиція Ради суддів України про те, що гарантії недоторканості судді зберігаються виключно до моменту його офіційного звільнення відповідно до ч. 6 ст. 126 Конституції, є помилковою», - повідомив Григорій Усик.

Голова ВРП зазначив, що поза увагою РСУ залишилося те, що наказ Всеволода Князєва про відрахування Богдана Львова зі штату ВС був предметом судового контролю Шостого апеляційного адміністративного суду – 12 червня 2024 року ШААС скасував рішення суду першої інстанції про поновлення Богдана Львова на посаді судді ВС.

Вказане рішення ШААС набрало законної сили, тоді як касаційна скарга Богдана Львова вже більше року знаходиться на розгляді КАС ВС.

«РСУ мала врахувати юридично встановлений та неспростований факт припинення його повноважень як судді на підставі частини 7 ст. 126 Конституції, тобто у зв’язку з набуттям громадянства іншої держави», - додав Григорій Усик.

Відтак, Вища рада правосуддя вирішила відмовити у вжитті заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за зверненням Ради суддів України стосовно ситуації, що виникла у зв’язку зі справою Богдана Львова.

«За» відповідне рішення проголосували 11 членів ВРП, а проти – 1 (Сергій Бурлаков).

Автор: В’ячеслав Хрипун

