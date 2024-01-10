Суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду

Суд встановив порушення прав Богдана Львова при звільненні з посади судді Верховного Суду у жовтні 2022 року.

Київський окружний адміністративний суд 10 січня 2023 року визнав незаконним та скасував наказ екс-голови Верховного Суду від 4 жовтня 2022 року про припинення повноважень та відрахування зі штату Верховного Суду Богдана Львова.

Відповідне рішення оголосила суддя Альона Кушнова.

Зазначимо, що суд розглядав позов Богдана Львова саме у розрізі порушення гарантій незалежності судді та його трудових прав. Повний текст судового рішення з мотивами суду буде виготовлено згодом.

Нагадаємо, до відрахування Богдан Львов був головою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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