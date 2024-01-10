Суд восстановил Богдана Львова в должности судьи Верховного Суда

Суд установил нарушение прав Богдана Львова при увольнении с должности судьи Верховного Суда в октябре 2022 года.

Киевский окружной административный суд 10 января 2023 признал незаконным и отменил приказ экс-председателя Верховного Суда от 4 октября 2022 о прекращении полномочий и отчислении из штата Верховного Суда Богдана Львова.

Соответствующее решение огласила судья Алена Кушнова.

Отметим, что суд рассматривал иск Богдана Львова именно в разрезе нарушения гарантий независимости судьи и его трудовых прав. Полный текст судебного решения по мотивам суда будет сделан впоследствии.

Напомним, до отчисления Богдан Львов был председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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