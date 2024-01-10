Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налогоплательщики смогут общаться с налоговой онлайн при рассмотрении жалоб и проверок, - Рада одобрила законопроект

Парламент одобрил в первом чтении законопроект Даниила Гетманцева о возможности общения с Налоговой службой в режиме видеоконференции.

Комитет Галины Третьяковой рекомендовал Комитету по нацбезопасности подготовить другой законопроект о мобилизации, где установить новые условия выезда для тех, кто имеет отсрочку

Комитет ВР по вопросам социальной политики рекомендовал Комитету по нацбезопасности на основе правительственного проекта о мобилизации подготовить новый законопроект с учетом предложений Минсоцполитики – в частности установить, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с ТЦК.

Общественный совет добропорядочности в декабре грозился выйти из процедуры квалификационного оценивания судей

Координатора и куратора ОСД не устраивало уменьшение количества голосов членов ВККС, необходимых для преодоления негативных выводов ОСД.

Экс-руководитель Центрального антикоррупционного бюро Польши Мариуш Каминьский объявил голодовку после задержания

Бывший руководитель аналога НАБУ в Польше назвал свое задержание политическим и объявил голодовку.

Верховная Рада одобрила законопроект о добропорядочном лоббировании за основу

Но общественных активистов он не коснется.

  1. В Украине

В Киеве обнаружили Dodge, который пропал с места совершения ДТП и находился в розыске

14:03, 10 января 2024
Патрульные обнаружили автомобиль, который был в ориентировке.
В Киеве обнаружили Dodge, который пропал с места совершения ДТП и находился в розыске
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

На днях в Соломенском районе Киеве во время патрулирования инспекторы остановили транспортное средство Dodge, которое находилось в ориентировании. Об этом сообщили в Патрульной полиции города.

Проверив документы на автомобиль, охранники порядка выяснили, что машина разыскивается управлением патрульной полиции города Киева за исчезновение с места совершения ДТП.

Полицейские передали водителя и транспортное средство инициаторам розыска.

В дальнейшем все обстоятельства будут выяснять инспекторы с отдела розыска и обработки материалов ДТП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва