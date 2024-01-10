В Киеве обнаружили Dodge, который пропал с места совершения ДТП и находился в розыске

Патрульные обнаружили автомобиль, который был в ориентировке.

На днях в Соломенском районе Киеве во время патрулирования инспекторы остановили транспортное средство Dodge, которое находилось в ориентировании. Об этом сообщили в Патрульной полиции города.

Проверив документы на автомобиль, охранники порядка выяснили, что машина разыскивается управлением патрульной полиции города Киева за исчезновение с места совершения ДТП.

Полицейские передали водителя и транспортное средство инициаторам розыска.

В дальнейшем все обстоятельства будут выяснять инспекторы с отдела розыска и обработки материалов ДТП.

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