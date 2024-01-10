У Києві виявили Dodge, який зник з місця скоєння ДТП та перебував у розшуку

Патрульні виявили автомобіль, що був в орієнтуванні.

На днях у Солом'янському районі Києві під час патрулювання інспектори зупинили транспортний засіб Dodge, що був в орієнтуванні. Про це повідомили у Патрульній поліції міста.

Перевіривши документи на автомобіль, охоронці порядку з'ясували, що автівка розшукується управлінням патрульної поліції міста Києва за зникнення з місця скоєння ДТП.

Поліцейські передали водія та транспортний засіб ініціаторам розшуку.

Надалі усі обставини з'ясовуватимуть інспектори з відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП.

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