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  1. В Україні

У Києві виявили Dodge, який зник з місця скоєння ДТП та перебував у розшуку

14:03, 10 січня 2024
Патрульні виявили автомобіль, що був в орієнтуванні.
У Києві виявили Dodge, який зник з місця скоєння ДТП та перебував у розшуку
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На днях у Солом'янському районі Києві під час патрулювання інспектори зупинили транспортний засіб Dodge, що був в орієнтуванні. Про це повідомили у Патрульній поліції міста.

Перевіривши документи на автомобіль, охоронці порядку з'ясували, що автівка розшукується управлінням патрульної поліції міста Києва за зникнення з місця скоєння ДТП.

Поліцейські передали водія та транспортний засіб ініціаторам розшуку.

Надалі усі обставини з'ясовуватимуть інспектори з відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП.

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