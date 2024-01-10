Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как начислять заработную плату госслужащим органов, проведших классификацию должностей или не проводивших классификацию должностей: разъяснение НАДС

В НАДС отметили, что после процедуры классификации должностей зарплата госслужащих может стать даже меньше.

Суды смогут штрафовать должников на сумму от 60,5 тысячи грн за неисполнение судебного решения

Судам расширят возможности обеспечивать исполнение судебных решений по гражданским и хозяйственным делам, в частности путем применения штрафов от 60 560 грн до 121 120 грн.

Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета

Чиновник ТЦК, который проводил рассмотрение дела о нарушении военного учета, несмотря на то, что на истца протокол был составлен по ч. 1 ст. 210 КУоАП – применил к нему взыскание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 КУоАП.

Налогоплательщики смогут общаться с налоговой онлайн при рассмотрении жалоб и проверок, - Рада одобрила законопроект

Парламент одобрил в первом чтении законопроект Даниила Гетманцева о возможности общения с Налоговой службой в режиме видеоконференции.

Комитет Галины Третьяковой рекомендовал Комитету по нацбезопасности подготовить другой законопроект о мобилизации, где установить новые условия выезда для тех, кто имеет отсрочку

Комитет ВР по вопросам социальной политики рекомендовал Комитету по нацбезопасности на основе правительственного проекта о мобилизации подготовить новый законопроект с учетом предложений Минсоцполитики – в частности установить, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с ТЦК.

  1. Судебная практика

Женщина хотела вернуть в пользование земельный участок и признать договор аренды незаключенным: что решил суд

17:10, 10 января 2024
Обе стороны полностью выполняли измененные обязательства по договору аренды земли: оснований для возврата участка арендодателя нет – Хмельницкий апелляционный суд.
Женщина хотела вернуть в пользование земельный участок и признать договор аренды незаключенным: что решил суд
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Владелица земли обратилась в суд с иском к сельскохозяйственному кооперативу об устранении препятствий в пользовании имуществом. По ее словам, в феврале 2007 года она заключила договор с СХК и передала ему в аренду земельный участок площадью 2,7994 га сроком 10 лет. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

На підставі додаткової угоди до договору оренди землі від 12 грудня 2016 року строк договору оренди землі продовжено на 10 років. Проте орендодавця запевнила, що не підписувала цю угоду. Оскільки сторони не досягли згоди щодо продовження строку оренди земельної ділянки, то додаткова угода є неукладеною, а строк дії оренди сплив.

Тому вона просила суд усунути перешкоди у користуванні своєю земельною ділянкою шляхом її повернення та скасувати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі від 3 лютого 2007 року.

Старокостянтинівський районний суд у позові відмовив.

Власниця землі оскаржила рішення до апеляційного суду: просила його скасувати та задовольнити позовні вимоги. Вона наполягала, що не укладала з СГК  додаткову угоду до договору оренди землі та не підписувала її, а те, що протягом 2017-2022 року отримувала орендну плату за землю, не свідчить про її суперечливі дії та недобросовісну поведінку. 

Проте апеляційний суд погодився з висновками місцевого суду. ХАС зазначив: зібрані докази вказують на те, що 3 лютого 2007 року сторони уклали договір оренди землі, за умовами якого апелянтка передала сільгоспкооперативу земельну ділянку у строкове платне користування, а СГК «Решнівецький» зобов`язався використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням і вносити їй орендну плату. Цей договір був складений у письмовій формі, підписаний сторонами та зареєстрований у встановленому порядку. Після закінчення строку договору оренди СГК продовжив використовувати земельну ділянку та платити орендну плату власниці, котра її приймала.

«Суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що [апелянтка] хоча і не підписувала додаткову угоду №362 від 12 грудня 2016 року до договору оренди землі, однак висловила волевиявлення на продовження договірних відносин сторін, у зв`язку з чим вона виконувала зобов`язання за договором оренди землі та отримувала орендну плату. Оскільки сторони здійснювали повне виконання змінених зобов`язань за договором оренди землі, а речове право СГК «Решнівецький» за цим договором зареєстровано в установленому порядку, то такий договір не можна вважати неукладеним», – йдеться у постанові апеляційного суду.

Колегія суддів зауважила, позаяк за договором оренди землі, що згодом був змінений на підставі додаткової угоди, СГК набув речове право (право оренди) на земельну ділянку й строк дії цього речового права не закінчився, то підстав для повернення земельної ділянки власниці немає.

Також, на думку ХАС, місцевий суд правомірно вказав на те, що дії орендодавиці, яка спочатку уклала договір оренди земельної ділянки та передала її СГК у користування, а згодом пред`явила позов про визнання договору неукладеним і повернення земельної ділянки, суперечать її попередній поведінці та є недобросовісними.

Відтак апеляційний суд відхилив її апеляційну скаргу, залишивши рішення суду першої інстанції без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 683/396/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва