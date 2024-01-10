Коллективные трудовые споры и конфликты: порядок разрешения

Причинами коллективного трудового спора могут быть установление новых условий труда, изменения коллективного договора или невыполнение законодательства о труде.

Коллективные споры и конфликты могут возникнуть в любом трудовом коллективе и требуют надлежащего решения. Важно знать порядок, по которому разрешаются такие споры. Причинами коллективного трудового спора могут быть установление новых условий труда, изменения коллективного договора или невыполнение законодательства о труде. Об этом сообщает Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Предмет коллективных трудовых требований и порядок выдвижения требований наемных работников или профсоюза

Коллективный трудовой спор (конфликт) – это разногласия, возникшие между сторонами социально-трудовых отношений относительно:

а) установление новых или изменения существующих социально-экономических условий труда и производственного обихода;

б) заключение или изменение коллективного договора, соглашения;

в) исполнение коллективного договора, соглашения или отдельных их положений;

г) невыполнение требований законодательства о труде.

Сторонами коллективного трудового спора (конфликта) являются:

на производственном уровне – наемные работники (отдельные категории наемных работников) предприятия, учреждения, организации или их структурных подразделений или первичный профсоюзный или иная уполномоченная наемными работниками организация и работодатель. По доверенности интересы работодателя в коллективном трудовом споре (конфликте) может представлять другое лицо, организация работодателей, объединение организаций работодателей;

на отраслевом, территориальном уровнях – наемные работники предприятий, учреждений, организаций одной или нескольких отраслей (профессий) или административно-территориальных единиц или профсоюзы, их объединения или другие уполномоченные этими наемными работниками органы и организации работодателей, их объединения или центральные органы. исполнительной власти или местные органы исполнительной власти, действующие на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

на национальном уровне – наемные работники одной или нескольких отраслей (профессий) или профсоюза или их объединения или другие уполномоченные наемными работниками органы и всеукраинские объединения организаций работодателей или Кабинет Министров Украины.

Требования наемных работников

Требования наемных работников на производственном уровне формируются и утверждаются общим собранием (конференцией) наемных работников или формируются путем сбора подписей. Они считаются действующими при наличии не менее половины подписей членов трудового коллектива предприятия, учреждения, организации или их структурного подразделения. Вместе с выдвижением требований собрание (конференция) наемных работников определяет орган или лицо, представляющее их интересы.

Требования наемных работников на отраслевом, территориальном или национальном уровнях формируются и утверждаются:

в случаях, когда интересы наемных работников представляет профсоюз, объединение профсоюзов – решением выборного органа соответствующего профсоюза, объединение профсоюзов;

в случаях, когда интересы наемных работников представляют другие уполномоченные ими организации (органы) – конференции представителей предприятий, учреждений, организаций, избранных собранием (конференцией) работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в состоянии трудового спора (конфликта).

Требования оформляются соответствующим протоколом и направляются работодателю или уполномоченному им лицу, организации работодателей, объединению организаций работодателей.

Порядок и сроки рассмотрения требований наемных работников или профсоюза

Работодатель или уполномоченное им лицо должны рассмотреть требования наемных работников, профсоюза или коллектива работников и уведомить их представителей о решении в течение 3-дневного срока со дня получения требований. Если требования выходят за пределы их компетенции, они должны переслать их владельцу или вышестоящему органу управления. При этом срок рассмотрения требований наемных работников каждой инстанцией не должен превышать трех дней.

Общий срок рассмотрения требований и принятия решения (с учетом времени пересылки) не должен превышать тридцати дней со дня получения этих требований работодателем или уполномоченным им лицом, организацией работодателей, объединением организаций работодателей до момента получения наемными работниками или профсоюзом уведомления от работодателя лица, организации работодателей, объединение организаций работодателей, собственника, соответствующего вышестоящему органу управления о принятом решении.

Решение работодателя, уполномоченного им лица, организации работодателей, объединения организаций работодателей, собственника, соответствующего вышестоящего органа управления излагается в письменной форме и не позднее следующего дня направляется уполномоченному представительному органу другой стороны коллективного трудового спора (конфликта) вместе с социально-экономическим.

Примирительные органы

Рассмотрение коллективного трудового спора (конфликта) осуществляется примирительной комиссией, трудовым арбитражем и независимым посредником.

Примирительная комиссия – это орган, предназначенный для принятия решения, который может удовлетворить стороны коллективного спора (конфликта) и состоящий из представителей сторон.

Примирительная комиссия рассматривает следующие виды коллективных споров:

установление новых или изменения существующих социально-экономических условий труда и производственного обихода;

заключение или изменение коллективного договора, соглашения.

Стороны коллективного трудового спора (конфликта) обязаны предоставлять примирительной комиссии информацию, необходимую для переговоров.

Коллективные трудовые споры (конфликты) рассматриваются:

производственной примирительной комиссией – в пятидневный;

отраслевой и территориальной примирительными комиссиями – в десятидневный;

примирительной комиссией на национальном уровне – в пятнадцатидневный срок с момента создания комиссий.

С согласия сторон эти сроки могут быть продлены.

Решение примирительной комиссии оформляется протоколом и имеет сторонам обязательную силу и выполняется порядке и сроки, установленные этим решением.

Трудовой арбитраж – это орган, состоящий из привлеченных сторонами специалистов, экспертов и других лиц и принимающий решения по существу трудового спора.

Трудовой арбитраж образуется по инициативе одной из сторон конфликта или независимого посредника в случае:

непринятие примирительной комиссией согласованного решения по решению коллективного спора об установлении новых или изменении существующих социально-экономических условий труда и производственного быта, а также о заключении или изменении коллективного договора, соглашения;

возникновение коллективного трудового конфликта об исполнении коллективного договора, соглашения или отдельных их положений, о невыполнении требований законодательства о труде.

Коллективный трудовой спор (конфликт) рассматривается трудовым арбитражем с обязательным участием представителей сторон, а в случае необходимости – представителей других заинтересованных органов и организаций.

Трудовой арбитраж должен принять решение в срок со дня его создания. По решению большинства членов трудового арбитража этот срок может быть продлен до 20 дней.

Решение трудового арбитража принимается большинством голосов его членов, оформляется протоколом и подписывается всеми его членами.

В решении коллективных трудовых споров могут принимать также независимые посредники, то есть определенные по общему выбору сторон лица, способствующие установлению взаимодействия между сторонами, проведению переговоров, участвующих в выработке примирительной комиссией взаимно приемлемого решения.

Постоянным органом, созданным для содействия урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов), является Национальная служба посредничества и примирения.

Национальная служба посредничества и примирения в пределах своих полномочий принимает решения, которые носят рекомендательный характер и должны рассматриваться сторонами коллективного трудового спора (конфликта), соответствующими центральными или местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

В компетенцию Национальной службы посредничества и примирения входит:

осуществление регистрации выдвигаемых работниками требований и трудовых споров (конфликтов);

анализ требований, выявление и обобщение причин коллективных трудовых споров (конфликтов), подготовка предложений по их устранению;

подготовка посредников и арбитров, специализирующихся на разрешении коллективных трудовых споров (конфликтов);

формирование списков арбитров и посредников;

проверка, при необходимости, полномочий представителей сторон коллективного трудового спора (конфликта);

посредничество в разрешении коллективного трудового спора (конфликта);

привлечения к участию в примирительных процедурах народных депутатов Украины, представителей государственной власти, органов местного самоуправления.

Национальная служба посредничества и примирения по просьбам сторон коллективного трудового спора (конфликта) предлагает кандидатуры независимых посредников, членов трудового арбитража, координирует работу трудового арбитража, направляет своих специалистов, экспертов для участия в работе примирительных органов.

Представители Национальной службы посредничества и примирения могут участвовать в разрешении коллективного трудового спора (конфликта) на всех его стадиях.

Процедуры выполнения решений примирительных органов

Согласно ч. 4 ст. 8 Закона Украины "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" "решение примирительной комиссии оформляется протоколом и имеет для сторон обязательную силу и выполняется в порядке и сроки, установленные этим решением".

А согласно ч. 5 ст. 9 Закона Украины «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» «решение трудового арбитража о разрешении коллективного трудового спора (конфликта) обязательно для исполнения, если стороны об этом предварительно договорились».

Законом не предусмотрен принудительный порядок исполнения решений примирительной комиссии и трудового арбитража, а также в соответствии с законодательством Украины нет санкций за невыполнение таких решений.

Акции протеста во время военного положения

Общие основания

Согласно ст. 39 Конституции Украины «граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно извещаются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления».

Указанное право закреплено и в ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая предусматривает, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и свободу объединения с другими лицами, включая право создавать профсоюзы и вступать в них для защиты своих интересов.

Специальные нормы, применяемые в условиях военного положения:

Указом Президента Украины «О введении военного положения» №64/2022 от 24 февраля 2022 г. разрешены ограничения конституционных прав, в том числе и статьи 39, а именно: «В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного состояния, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины»

Мирные собрания могут проводиться во время военного положения, но запрещаются в предусмотренных законом порядке.

Рассмотрим эти случаи.

Ограничение реализации этого права может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка – с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения или защиты прав и свобод других людей. Это предусмотрено ч. 2 ст. 39 Конституции Украины.

В Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) могут самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления вводить и осуществлять в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц, предусмотренных указом Президента Украины о введении военного положения, следующие меры правового режима военного положения: запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий (п. 8 статьи 8 Закона Украины "Правовой режим военного положения").

Национальная полиция принимает меры по обеспечению публичной безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, других публичных местах» (п. 10 ч. 1 ст. 23 Закона Украины « О национальной полиции»). Полиция имеет право останавливать мирные собрания, если они нарушают общественный порядок.

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