Volkswagen интегрирует ChatGPT в свои автомобили

Volkswagen станет первым серийным производителем, предложившим ChatGPT как стандартную функцию со второго квартала 2024 года во многих серийных автомобилях.

Источник фото: volkswagen-newsroom.com

Немецкий автопроизводитель Volkswagen на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе объявил о планах добавить чат-бот ChatGPT на основе искусственного интеллекта в свои автомобили, оснащенные голосовым помощником IDA.

В компании пояснили, что интеграция, которая запланирована на второй квартал этого года, начиная с Европы, будет доступна в линейке электромобилей Volkswagen, в частности ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, а также в новых моделях Tiguan, Passat, Golf.

Как отмечает «GSM Arena», водителям в Соединенных Штатах придется подождать, поскольку Volkswagen заявил, что эта функция все еще рассматривается и проходит внутренние одобрения для этого рынка.

Другой немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz уже интегрировал разговорный ИИ-бот в свою информационно-развлекательную систему MBUX еще в июне.

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