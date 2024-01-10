В Украине без света остаются более 500 населенных пунктов, — Минэнерго

Причина в ухудшении погодных условий – шквальный ветер, оледенение линий, падение опор.

В Украине 10 января остаются обесточенными 523 населенных пункта. Основная причина — оледенение линий, шквальный ветер и падение опор, сообщает Минэнерго.

В настоящее время энергетики продолжают работы по возобновлению электроснабжения потребителям, обесточенным в результате непогоды, - за сутки запитали около 500 населенных пунктов в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областях.

Больше всего обесточенных из-за непогоды в Днепропетровской области - 186, Кировоградской - 107, в Николаевской области - 99 и в Одесской области - 97 населенных пунктов. Также есть отключение из-за непогоды в Черниговской, Сумской, Запорожской области.

Энергетики работают в усиленном режиме. Для работ по устранению повреждений и восстановлению электроснабжения задействовано 153 бригады, 422 рабочих, 174 единицы техники.

Напомним, что в Украине в ближайшие два дня возможно похолодание. В конце недели температура воздуха может упасть до 20 градусов мороза.

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