В Украину идут 20-градусные морозы – прогноз синоптиков

Синоптики прогнозируют под конец недели изменения температуры воздуха.

В Украине в ближайшие два дня возможно похолодание. В конце недели температура воздуха может упасть до 20 градусов мороза, - сообщила начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

"Сегодня циклон отошел и сейчас на территории Украины начинает влиять поле повышенного давления, то есть антициклон. Соответственно, погода уже более спокойная, сейчас она уже более стабилизируется в плане того, что, во-первых, будут несколько ослабевать морозы. Арктический воздух, который к нам поступил и сформировал такую погоду, его влияние будет несколько ослабевать", - пояснила она.

В среду и четверг, 10-11 января, прогнозируется некоторое повышение температуры, хотя она будет оставаться в отрицательных показателях. Однако, ожидаются незначительные осадки, которые могут привести к разрушению ледовых образований на дорогах, особенно в центральных областях. Ночные температуры соберутся в пределах 7-12 градусов мороза практически по всей стране.

Наталья Птуха добавила, что согласно предварительным расчетам, вторая половина недели (чтверг-пятница) приведет к снова ухудшению погоды. Атмосферные фронты с севера принесут дополнительные осадки и снижение температуры, хотя уже не на такой критический уровень как прошлой ночью до -25 градусов.

По ее словам, температура может быть на уровне 2-8 градусов мороза. Дневная температура будет приближаться к нулю в южных областях, но ночью, особенно на севере и северо-востоке, ожидаются значительные отрицательные температуры.

Синоптическая перспектива следующей недели пока ограничивается только декадой января. Ожидается, что в целом температура в Украине будет оставаться в отрицательных показателях.

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