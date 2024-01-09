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  1. В Украине

«Денежная помощь от государства»: во Львове преступники обворовывали людей через фишинговые сайты

23:41, 9 января 2024
Злоумышленники массово рассылали смс и размещали объявления в соцсетях с информацией о возможности получения помощи от государства.
«Денежная помощь от государства»: во Львове преступники обворовывали людей через фишинговые сайты
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Во Львове будут судить преступную организацию, участники которой под видом государственной помощи обворовывали граждан из-за фишинговых сайтов банковских учреждений. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 8 участников преступной организации. Им инкриминировано мошенничество, создание преступной организации, несанкционированное вмешательство в информационные (автоматизированные) системы (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Следствием установлено, что обвиняемые организовали схему хищения граждан с помощью так называемых фишинговых сайтов. Они массово рассылали смс и размещали объявления в соцсетях с информацией о возможности получения помощи от государства. В частности, для внутренне перемещенных лиц или единовременной помощи от Президента.

К сообщениям присоединялись ссылки на фейковые сайты банковских учреждений. На них потерпевшие вводили свои подлинные данные для доступа к онлайн-банкингу.

Таким образом, члены организации получали коды доступа к банковским счетам потерпевших и могли похищать их средства.

В настоящее время работа фишинговых сайтов заблокирована.

Установлено, что таким способом обвиняемые завладели более чем 700 тыс. грн потерпевших.

По ходатайству прокурора на имущество членов преступной организации наложен арест.

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