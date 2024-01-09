«Денежная помощь от государства»: во Львове преступники обворовывали людей через фишинговые сайты

Злоумышленники массово рассылали смс и размещали объявления в соцсетях с информацией о возможности получения помощи от государства.

Во Львове будут судить преступную организацию, участники которой под видом государственной помощи обворовывали граждан из-за фишинговых сайтов банковских учреждений. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении 8 участников преступной организации. Им инкриминировано мошенничество, создание преступной организации, несанкционированное вмешательство в информационные (автоматизированные) системы (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Следствием установлено, что обвиняемые организовали схему хищения граждан с помощью так называемых фишинговых сайтов. Они массово рассылали смс и размещали объявления в соцсетях с информацией о возможности получения помощи от государства. В частности, для внутренне перемещенных лиц или единовременной помощи от Президента.

К сообщениям присоединялись ссылки на фейковые сайты банковских учреждений. На них потерпевшие вводили свои подлинные данные для доступа к онлайн-банкингу.

Таким образом, члены организации получали коды доступа к банковским счетам потерпевших и могли похищать их средства.

В настоящее время работа фишинговых сайтов заблокирована.

Установлено, что таким способом обвиняемые завладели более чем 700 тыс. грн потерпевших.

По ходатайству прокурора на имущество членов преступной организации наложен арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.