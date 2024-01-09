«Грошова допомога від держави»: у Львові злочинці обкрадали людей через фішингові сайти

Зловмисники масово розсилали смс та розміщували оголошення у соцмережах з інформацією про можливість отримання допомоги від держави.

У Львові судитимуть злочинну організацію, учасники якої під виглядом державної допомоги обкрадали громадян через фішингові сайти банківських установ. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації. Їм інкриміновано шахрайство, створення злочинної організації, несанкціоноване втручання в інформаційні (автоматизовані) системи (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені організували схему обкрадання громадян за допомогою так званих фішингових сайтів. Вони масово розсилали смс та розміщували оголошення у соцмережах з інформацією про можливість отримання допомоги від держави. Зокрема, для внутрішньо переміщених осіб або одноразової допомоги від Президента.

До повідомлень долучали посилання на фейкові сайти банківських установ. На них потерпілі вводили свої справжні дані для доступу до онлайн-банкінгу.

Таким чином члени організації отримували коди доступу до банківських рахунків потерпілих та могли викрадати їх кошти.

Наразі роботу фішингових сайтів заблоковано.

Встановлено, що таким способом обвинувачені заволоділи понад 700 тис. грн потерпілих.

За клопотанням прокурора на майно членів злочинної організації накладено арешт.

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