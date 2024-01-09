Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони погодилося із збереженням відстрочки для осіб з інвалідністю, включно з 3 групою, - у Раді повідомили, що далі з законопроектом про мобілізацію

Остаточне рішення Комітету з нацбезпеки щодо законопроекту про мобілізацію буде 10 січня.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис Денису Шмигалю і вимагає провести службове розслідування

Прем’єр-міністрові Денису Шмигалю внесено припис, бо Уряд не надав 131 постанову для проведення антикорупційної експертизи НАЗК.

НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

  1. В Україні

«Грошова допомога від держави»: у Львові злочинці обкрадали людей через фішингові сайти

23:41, 9 січня 2024
Зловмисники масово розсилали смс та розміщували оголошення у соцмережах з інформацією про можливість отримання допомоги від держави.
«Грошова допомога від держави»: у Львові злочинці обкрадали людей через фішингові сайти
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Львові судитимуть злочинну організацію, учасники якої під виглядом державної допомоги обкрадали громадян через фішингові сайти банківських установ. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації. Їм інкриміновано шахрайство, створення злочинної організації, несанкціоноване втручання в інформаційні (автоматизовані) системи (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені організували схему обкрадання громадян за допомогою так званих фішингових сайтів. Вони масово розсилали смс та розміщували оголошення у соцмережах з інформацією про можливість отримання допомоги від держави. Зокрема, для внутрішньо переміщених осіб або одноразової допомоги від Президента.

До повідомлень долучали посилання на фейкові сайти банківських установ. На них потерпілі вводили свої справжні дані для доступу до онлайн-банкінгу.

Таким чином члени організації отримували коди доступу до банківських рахунків потерпілих та могли викрадати їх кошти.

Наразі роботу фішингових сайтів заблоковано.

Встановлено, що таким способом обвинувачені заволоділи понад 700 тис. грн потерпілих.

За клопотанням прокурора на майно членів злочинної організації накладено арешт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва