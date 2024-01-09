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  1. В Україні

В Україну йдуть 20-градусні морози – прогноз синоптиків

23:59, 9 січня 2024
Синоптики прогнозують під кінець тижня зміни температури повітря.
В Україну йдуть 20-градусні морози – прогноз синоптиків
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В Україні у найближчі два дні можливе похолодання. Наприкінці тижня температура повітря може впасти до 20 градусів морозу, – повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

«Сьогодні циклон відійшов і зараз на території України починає впливати поле підвищеного тиску, тобто антициклон. Відповідно, погода вже більш спокійна, зараз вона вже більш стабілізується у плані того, що, по-перше, будуть дещо слабшати морози. Арктичне повітря, яке до нас надійшло і сформувало таку погоду, його вплив буде дещо слабшати», - пояснила вона.

У середу і четвер, 10-11 січня, прогнозується певне підвищення температури, хоча вона залишатиметься у від'ємних показниках. Проте, очікуються незначні опади, які можуть спричинити руйнування льодових утворень на дорогах, особливо у центральних областях. Нічні температури зберуться в межах 7-12 градусів морозу практично по всій країні.

Наталія Птуха додала, що згідно з попередніми розрахунками, друга половина тижня (чтверг-п'ятниця) призведе до знову погіршення погоди. Атмосферні фронти з півночі принесуть додаткові опади та зниження температури, хоча вже не на такий критичний рівень як минулої ночі до -25 градусів.

За її словами, температура може бути на рівні 2-8 градусів морозу. Денна температура буде наближатися до нуля в південних областях, але вночі, особливо на півночі та північному сході, очікуються значні від'ємні температури.

Синоптична перспектива наступного тижня поки що обмежується лише декадою січня. Очікується, що загалом температура в Україні залишатиметься у від'ємних показниках.

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