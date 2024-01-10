В Україні без світла залишаються більше 500 населених пунктів, — Міненерго

Причина у погіршенні погодних умов — шквальний вітер, обледеніння ліній, падіння опор.

В Україні 10 січня залишаються знеструмленими 523 населених пунктів. Основна причина — обледеніння ліній, шквальний вітер і падіння опор, інформує Міненерго.

Наразі енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання споживачам, знеструмленим внаслідок негоди, - протягом доби заживлено близько 500 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

Найбільше знеструмлених через негоду в Дніпропетровській області - 186, Кіровоградській - 107, на Миколаївщині - 99 і в Одеській області - 97 населених пунктів. Також є відключення через негоду на Чернігівщині, Сумщині, у Запорізькій області.

Енергетики працюють у посиленому режимі. Для робіт з усунення пошкоджень і відновлення електропостачання наразі задіяно 153 бригади, 422 робітники, 174 одиниці техніки.

Нагадаємо, що в Україні у найближчі два дні можливе похолодання. Наприкінці тижня температура повітря може впасти до 20 градусів морозу.

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