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  1. В Україні

Тепер підтвердити факт пошкодження іпотечного майна можна актом обстеження обʼєкта або звітом із технічного обстеження

12:29, 10 січня 2024
Раніше підтвердити факт пошкодження майна можна було витягом з відповідного Державного реєстру, тепер – актом обстеження обʼєкта та/або звітом із технічного обстеження.
Тепер підтвердити факт пошкодження іпотечного майна можна актом обстеження обʼєкта або звітом із технічного обстеження
Джерело фото: Towfiqu Barbhuiya / Unsplash
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Кабінет Міністрів вніс зміни до Постанови від 19 квітня 2022 року № 473, якими удосконалив механізм підтвердження факту пошкодження іпотечного майна внаслідок війни.

Як пояснили у Мінреінтеграції, згідно із зазначеною постановою, позичальник може звернутися до банку щодо призупинення платежів за іпотечним зобов’язанням, якщо предмет іпотеки було зруйновано або пошкоджено.

Зокрема, мова йде про виплату основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів за договором про споживчий кредит.

У постанові йдеться про житло, яке знаходиться на території активних бойових дій або ТОТ і яке було пошкоджене/знищене внаслідок збройної агресії рф.

Раніше підтвердити факт пошкодження майна громадяни мали шляхом отримання витягу з відповідного Державного реєстру. Втім, часто ця процедура затягувалась.

Змінами передбачається, що тепер факт пошкодження або знищення нерухомого майна підтверджується актом обстеження обʼєкта та/або звітом із технічного обстеження.

Вказані зміни дадуть змогу полегшити та пришвидшити процес призупинення платежів за іпотечними зобовʼязаннями, де предмет іпотеки було знищено або пошкоджено.

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