Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків: що відомо

Заходи будуть запроваджені протягом найближчих тижнів.

Фото: informator.ua

Компанія Meta заявила, що приховуватиме більше вмісту від підлітків в Instagram і Facebook. Про це повідомляє Reuters.

Так, усі підлітки тепер будуть розміщені в найбільш обмежувальних налаштуваннях контролю вмісту в додатках, а додаткові пошукові терміни будуть обмежені в Instagram.

Цей крок ускладнить підліткам натрапити на конфіденційний контент, такий як самогубство, самоушкодження та розлади харчової поведінки, коли вони використовують такі функції, як пошук і дослідження в Instagram.

У Meta заявили, що заходи, які, як очікується, будуть запроваджені протягом найближчих тижнів, допоможуть забезпечити більш «відповідний вікові» досвід.

Як відомо, компанія перебуває під тиском як у США, так і в Європі через звинувачення в тому, що її додатки викликають звикання та сприяють розпалу кризи психічного здоров’я молоді.

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