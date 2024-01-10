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Громадська рада доброчесності у грудні погрожувала вийти з процедури кваліфікаційного оцінювання суддів

Координатора та куратора ГРД не влаштовувало зменшення кількості голосів членів ВККС для подолання негативних висновків ГРД.

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін, ефір на Право ТВ

О 13:00 долучайтеся до ефіру Адвокат на Право ТВ, де буде обговорюватися законопроект про мобілізацію.

Розпочався прийом документів від кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

Документи на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та дисциплінарних інспекторів можна подати з 10 по 31 січня 2024 року.

Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

Верховна Рада ухвалить закон про збір даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Єдиного реєстру

Комітет з питань нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому законопроект 10062, за яким розширюється перелік даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що збираються в єдиний електронний реєстр.

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Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін, ефір на Право ТВ

10:21, 10 січня 2024
О 13:00 долучайтеся до ефіру Адвокат на Право ТВ, де буде обговорюватися законопроект про мобілізацію.
Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін, ефір на Право ТВ
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Посилення мобілізації в дії. Свавілля ТЦК. Як захистити свої права та до чого готуватися?

Вже сьогодні ви отримаєте інструментарій дій та практичні рекомендації.

Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

10 січня о 13.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми  «Законопроєкт про посилення мобілізації: як приготуватися військовозобов’язаним і бізнесу та вчасно реагувати на мобілізаційні заходи, які активізувалися?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатками Оксаною Доготер та Оксаною Хоменко такі тематики:

 ⁃ Посилення мобілізаційних заходів ТЦК та поліції без відповідного Закону. Наслідки та правомірність дій. Як діяти за різних обставин військовозобов’язаним та їх родичам? Як законопроект може врегулювати поведінку представників ТЦК та процес  проходження ВЛК та як до цього приготуватися?

 ⁃ Збільшення повноважень військових адміністрацій. Що пропонує законопроект та яка ситуація у різних регіонах на практиці?

 ⁃ Законодавчі зміни стосовно бронювання працівників підприємств. Що має змінитися? Що робити керівникам, аби підготуватися заздалегідь?

 ⁃ Мобілізація з-за кордону. Чи можливо юридично це здійснити?

 ⁃ Проблематичний виїзд закордон, тих хто має має начебто на це право. Наскільки правомірне витребування військово-облікових документів на кордоні? Яке значення має група інвалідності при перетині кордону? Чи може законопроект це владнати?

Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!

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Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
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Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
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