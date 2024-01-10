Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін, ефір на Право ТВ

О 13:00 долучайтеся до ефіру Адвокат на Право ТВ, де буде обговорюватися законопроект про мобілізацію.

Посилення мобілізації в дії. Свавілля ТЦК. Як захистити свої права та до чого готуватися?

Вже сьогодні ви отримаєте інструментарій дій та практичні рекомендації.

Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

10 січня о 13.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроєкт про посилення мобілізації: як приготуватися військовозобов’язаним і бізнесу та вчасно реагувати на мобілізаційні заходи, які активізувалися?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатками Оксаною Доготер та Оксаною Хоменко такі тематики:

⁃ Посилення мобілізаційних заходів ТЦК та поліції без відповідного Закону. Наслідки та правомірність дій. Як діяти за різних обставин військовозобов’язаним та їх родичам? Як законопроект може врегулювати поведінку представників ТЦК та процес проходження ВЛК та як до цього приготуватися?

⁃ Збільшення повноважень військових адміністрацій. Що пропонує законопроект та яка ситуація у різних регіонах на практиці?

⁃ Законодавчі зміни стосовно бронювання працівників підприємств. Що має змінитися? Що робити керівникам, аби підготуватися заздалегідь?

⁃ Мобілізація з-за кордону. Чи можливо юридично це здійснити?

⁃ Проблематичний виїзд закордон, тих хто має має начебто на це право. Наскільки правомірне витребування військово-облікових документів на кордоні? Яке значення має група інвалідності при перетині кордону? Чи може законопроект це владнати?

Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!

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