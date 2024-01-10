У Києві відкрили Меморіал першому Президенту України Леоніду Кравчуку

Леонід Кравчук був першим Головою ВРУ та першим Президентом незалежної України.

Джерело фото: rada.gov.ua

На Байковому кладовищі у Києві відкрили Меморіалу першому Президенту України Леоніду Кравчуку (10 січня 1934 – 10 травня 2022 роки).

Як наголосив Спікер Парламенту України Руслан Стефанчук, цим Меморіалом увіковічнюється памʼять «справжнього державника України, людини, яка змінила хід історії, підпис якої стоїть під актом про розвал радянського союзу й створення Української держави», батька-засновника відродженої Української держави, за безпосереднього лідерства якого було прийнято Декларацію про державний суверенітет, а згодом і Акт проголошення Незалежності.

Леонід Кравчук був першим Головою Верховної Ради України — із 24 серпня 1991 року по 5 грудня 1991 року. Уже з 5 грудня 1991 року він став першим Президентом незалежної України та пропрацював на цій посаді до 19 липня 1994 року.

Джерело фото: rada.gov.ua

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