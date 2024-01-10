В Киеве открыли Мемориал первому Президенту Украины Леониду Кравчуку

Леонид Кравчук был первым Председателем ВРУ и первым Президентом независимой Украины.

Источник фото: rada.gov.ua

На Байковом кладбище в Киеве открыли Мемориалу первому Президенту Украины Леониду Кравчуку (10 января 1934 – 10 мая 2022 года).

Как отметил Спикер Парламента Украины Руслан Стефанчук, этим Мемориалом увековечивается память «настоящего государственника Украины, человека, который изменил ход истории, подпись которого стоит под актом о развале советского союза и создании Украинского государства», отца-основателя возрожденного Украинского государства, при непосредственном лидерстве которого было принято Декларацию о государственном суверенитете, а впоследствии и Акт провозглашения Независимости.

Леонид Кравчук был первым Председателем Верховной Рады Украины - с 24 августа 1991 года по 5 декабря 1991 года. Уже с 5 декабря 1991 года он стал первым Президентом независимой Украины и проработал в этой должности до 19 июля 1994 года.

Источник фото: rada.gov.ua

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