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Могут лишить выплат ВПЛ, получивших временное жилье: ответ

11:34, 10 января 2024
Прекращение выплаты пособия на проживание ВПЛ семьи, обеспеченной временным жильем, является законным.
Могут лишить выплат ВПЛ, получивших временное жилье: ответ
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Летом прошлого года список категорий лиц, имеющих право на помощь, существенно сократили. Стало известно, могут ли лишить выплаты внутренне перемещенных лиц, получивших временное жилье. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Так, в соответствии с п. 11 Порядка предоставления пособия на жительство ВПЛ выплата пособия прекращается в случае:

  • восстановление жилого помещения;
  • обеспечение жильем для постоянного проживания;
  • обеспечение жильем, отнесенным к фондам временного проживания внутри перемещенных лиц,
  • за счет средств государственного или местных бюджетов или средств благотворительных или международных организаций, или собственных средств лица (кроме мест временного проживания).

Выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем установления одного из вышеуказанных фактов (при условии документального подтверждения или официального подтверждения от органов местного самоуправления, благотворительных или международных организаций).

Поэтому прекращение выплаты пособия на проживание ВПЛ семьи, которую обеспечили временным жильем, является законным.

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