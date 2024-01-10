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Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям, эфир на Право ТВ

В 13:00 присоединяйтесь к эфиру Адвокат на Право ТВ, где будет обсуждаться законопроект о мобилизации.

Начался прием документов от кандидатов на должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия

Документы на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и дисциплинарных инспекторов можно подать с 10 по 31 января 2024 года.

Стало невозможным принудительное исполнение решений, выданных в электронной форме, и есть риски массовой подделки исполнительных писем, – Минюст заявил о безотлагательном законопроекте

Как указывает Минюст, с 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы, исключающие возможность предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, а также они могут повлечь за собой массовую подделку бумажных исполнительных документов – поэтому нужно принять неотложный законопроект.

Верховная Рада примет закон о сборе данных призывников, военнообязанных и резервистов в Единый реестр

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять в целом законопроект 10062, согласно которому расширяется перечень данных призывников, военнообязанных и резервистов, собираемых в единый электронный реестр.

Верховная Рада рассмотрит ограничения для военнослужащих на распространение определенной информации в медиа и соцсетях

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект Давида Арахамии, вводящий ограничения на распространение военными в соцсетях определенной информации и предусматривающий борьбу с гендерной дискриминацией.

  1. В Украине

В Киеве частично перекроют проезжую часть на Академика Вернадского

10:19, 10 января 2024
«Киевводоканал» будет проводить ремонтные работы.
В Киеве частично перекроют проезжую часть на Академика Вернадского
Источник фото: vodokanal.kiev.ua
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В столице 10 января частично перекроют проезжую часть на бул. Академика Вернадского, так как «Киевводоканал» будет проводить ремонтные работы.

По сообщению КГГА, сегодня с 10:30 работники «Киевводоканала» начнут ремонтные работы на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, где произошлл эксплуатационное повреждение.

Как отмечает предприятие, водоснабжение потребителям не будут отключать. Однако при выполнении работ будет частично перекрыта проезжая часть бульв. Академика Вернадского от ул. Депутатская до просп. Берестейского в сторону выезда на просп. Берестейский.

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