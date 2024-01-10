В Киеве частично перекроют проезжую часть на Академика Вернадского

«Киевводоканал» будет проводить ремонтные работы.

Источник фото: vodokanal.kiev.ua

В столице 10 января частично перекроют проезжую часть на бул. Академика Вернадского, так как «Киевводоканал» будет проводить ремонтные работы.

По сообщению КГГА, сегодня с 10:30 работники «Киевводоканала» начнут ремонтные работы на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, где произошлл эксплуатационное повреждение.

Как отмечает предприятие, водоснабжение потребителям не будут отключать. Однако при выполнении работ будет частично перекрыта проезжая часть бульв. Академика Вернадского от ул. Депутатская до просп. Берестейского в сторону выезда на просп. Берестейский.

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