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  1. В Україні

У Києві частково перекриють проїжджу частину на Академіка Вернадського

10:19, 10 січня 2024
«Київводоканал» проводитиме ремонтні роботи.
У Києві частково перекриють проїжджу частину на Академіка Вернадського
Джерело фото: vodokanal.kiev.ua
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У столиці 10 січня частково перекриють проїжджу частину на бульв. Академіка Вернадського, так як «Київводоканал» проводитиме ремонтні роботи.

За повідомленням КМДА, сьогодні з 10:30 працівники «Київводоканала» розпочнуть ремонтні роботи на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, де сталось експлуатаційне пошкодження.

Як зазначає підприємство, водопостачання споживачам не відключатимуть. Однак при виконанні робіт буде частково перекрита проїжджа частина бульв. Академіка Вернадського від вул. Депутатська до просп. Берестейського у сторону виїзду на просп. Берестейський.

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