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  1. В Україні

У 2023 році українці ввезли з-за кордону понад 214 тисяч вживаних легковиків

10:58, 10 січня 2024
Це на 45% менше, ніж роком раніше.
У 2023 році українці ввезли з-за кордону понад 214 тисяч вживаних легковиків
Джерело фото: Javier Garcia / Unsplash
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У 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тисяч вживаних легковиків. Понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк, були вживаними автомобілями, ввезеними з-за кордону.

Так, за 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. таких авто, що на 45% менше, ніж роком раніше, розповіли у асоціації українських автовиробників «Укравтопром»..

Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Далі йдуть: дизельні – 33%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

Лідером серед ввезений вживаних легковиків став Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 16123 од.;

RENAULT Megane - 14392 од.;

SKODA Octavia - 10261 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 8543 од.;

NISSAN Leaf - 5190 од.;

FORD Focus - 4646 од.;

NISSAN Qashqai - 4339 од.;

VOLKSWAGEN Touran - 4181 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 4075 од.;

AUDI A4 - 3940 од.

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