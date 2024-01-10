В Еквадорі надзвичайний стан: на вулицях стрілянина, телестудію захопили, охоронці в'язниці у заручниках

Два найнебезпечніші бандити Еквадору, можливо, втекли з в'язниць.

Джерело фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

9 січня в Еквадорі сталася низка насильницьких інцидентів, включаючи вторгнення озброєних людей в ефір телевізійної станції. Про це пише «Reuters».

Це трапилося після того, як президент Еквадору Даніель Нобоа назвав 22 банди терористичними організаціями та військовими цілями.

Поліція заарештувала 13 озброєних осіб, які захопили телеканал під час прямого ефіру, в той час як в інших місцях було викрадено щонайменше семеро поліцейських, а по всій країні сталося кілька вибухів.

Два найнебезпечніші бандити Еквадору, можливо, втекли з в'язниць.

Нобоа, який вступив на посаду в листопаді, пообіцявши зупинити насильство, пов'язане з торгівлею наркотиками, оголосив надзвичайний стан на 60 днів у відповідь на насильство у в'язницях, включаючи захоплення охоронців у заручники.

Джерело фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Уряд заявив, що насильство є реакцією на план Нобоа побудувати нову в'язницю суворого режиму та перевести ув'язнених лідерів банди.

«Сьогоднішні події показують, що дії та рішення, прийняті національним урядом, серйозно впливають на кримінальні структури, і у відповідь вони створили хвилю насильства, щоб налякати населення», — заявив адмірал Хайме Вела, голова об’єднаного командування збройних сил США.

Також у ЗМІ пишуть, що тюремне агентство SNAI повідомило раніше у вівторок, що група в'язнів втекла з пенітенціарної колонії в Ріобамбі, включаючи обвинуваченого члена банди Фабріціо Колон Піко, який нібито був причетний до змови про напад на генерального прокурора. Прокуратура повідомила, що 17 із 39 втікачів вдалося затримати.

11 охоронців в'язниці, які були взяті в заручники за останні два дні, були звільнені, додали у SNAI, але 139 охоронців та інших співробітників все ще утримуються.

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