Комітет з нацбезпеки рекомендує виключити повістки через електронну пошту – нардеп

Остаточне рішення Комітету ВРУ з питань нацбезпеки щодо законопроєкту про мобілізацію буде 10 січня.

Як ми писали раніше, 9 січня відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Комітет планував розглянути законопроєкт про посилення мобілізації 10378, який 25 грудня подав до Ради Кабмін, але врешті його розгляд перенесли на 10 січня.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, Комітет ВРУ з питань нацбезпеки пропонує врахувати ще деякі моменти, а саме:

надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);

надання відстрочки особам, зарахованим на навчання до інтернатури;

надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

виключити повістки через електронну пошту;

запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;

скоротити терміни звільнення строковиків.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у своєму Висновку на законопроект 10378 перелічив корупційні ризики. Голова Антикоркомітету Анастасія Радіна зазначила, що «Комітет дійсно виявив низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків». «Разом з тим, Міністерство оборони погодилося із висловленими зауваженнями. Спільно із профільним комітетом, комітетом з питань здоров’я нації та іншими колегами вже працюємо над зміною процедур і підходів», зазначила вона.

Також Міноборони погодилося із збереженням відстрочки для осіб з інвалідністю, включно з 3 групою.

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