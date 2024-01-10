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Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

Верховна Рада ухвалить закон про збір даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Єдиного реєстру

Комітет з питань нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому законопроект 10062, за яким розширюється перелік даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що збираються в єдиний електронний реєстр.

Верховна Рада розгляне обмеження для військовослужбовців на поширення певної інформації у медіа і соцмережах

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Комітет з нацбезпеки рекомендує виключити повістки через електронну пошту – нардеп

09:23, 10 січня 2024
Остаточне рішення Комітету ВРУ з питань нацбезпеки щодо законопроєкту про мобілізацію буде 10 січня.
Комітет з нацбезпеки рекомендує виключити повістки через електронну пошту – нардеп
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Як ми писали раніше, 9 січня відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Комітет планував розглянути законопроєкт про посилення мобілізації 10378, який 25 грудня подав до Ради Кабмін, але врешті його розгляд перенесли на 10 січня.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, Комітет ВРУ з питань нацбезпеки пропонує врахувати ще деякі моменти, а саме:

  • надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);
  • надання відстрочки особам, зарахованим на навчання до інтернатури;
  • надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
  • виключити повістки через електронну пошту;
  • запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;
  • скоротити терміни звільнення строковиків.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у своєму Висновку на законопроект 10378 перелічив корупційні ризики. Голова Антикоркомітету Анастасія Радіна зазначила, що «Комітет дійсно виявив низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків». «Разом з тим, Міністерство оборони погодилося із висловленими зауваженнями. Спільно із профільним комітетом, комітетом з питань здоров’я нації та іншими колегами вже працюємо над зміною процедур і підходів», зазначила вона.

Також Міноборони погодилося із збереженням відстрочки для осіб з інвалідністю, включно з 3 групою.

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