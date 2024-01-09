Міноборони погодилося із збереженням відстрочки для осіб з інвалідністю, включно з 3 групою, - у Раді повідомили, що далі з законопроектом про мобілізацію

Остаточне рішення Комітету з нацбезпеки щодо законопроекту про мобілізацію буде 10 січня.

9 січня відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Комітет планував розглянути законопроект про посилення мобілізації 10378, який 25 грудня подав до Ради Кабмін, але врешті його розгляд перенесли на 10 січня.

Як повідомила народний депутат Ірина Геращенко, «Міноборони погодилося із збереженням відстрочки для осіб з інвалідністю (включно з 3 групою) та їхніх чоловіків». «Цих норм немає в урядовому законопроекті, але їх відстоювали автори альтернативних проектів», додала вона.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у своєму Висновку на законопроект 10378 перелічив корупційні ризики. Голова Антикоркомітету Анастасія Радіна зазначила, що «Комітет дійсно виявив низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків». «Разом з тим, Міністерство оборони погодилося із висловленими зауваженнями. Спільно із профільним комітетом, комітетом з питань здоров’я нації та іншими колегами вже працюємо над зміною процедур і підходів», зазначила вона.

Що стосується засідання Комітету, то він розглянув законопроект про Єдиний реєстр військовозобовʼязаних №10062.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 10062 передбачає, що для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії Міністерству оборони персональні відомості стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років.

Автор: Наталя Мамченко

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