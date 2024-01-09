Голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис Денису Шмигалю і вимагає провести службове розслідування

Прем’єр-міністрові Денису Шмигалю внесено припис, бо Уряд не надав 131 постанову для проведення антикорупційної експертизи НАЗК.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков вніс припис Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю щодо усунення порушень вимог Закону про запобігання корупції.

Як зазначається у приписі, протягом 2023 року Кабмін допустив прийняття 131 постанови з порушенням вимог ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» в частині ненадсилання проектів відповідних нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи.

«Серед цих постанов є низка таких, що стосуються суспільно важливих сфер життя, як то затвердження бюджетів фондів соціального страхування, забезпечення житлом деяких категорій громадян, питання щодо об’єктів культурної спадщини, питання ліквідації наслідків збройної агресії рф, створення різних центрів підтримки та охорони цивільного населення тощо. Серед таких сфер також ті, які є лідерами за кількістю корупційних ризиків. Зокрема, Уряд не надіслав для проведення антикорекспертизи постанови, що стосуються питань митної сфери, перетину кордону, змін до порядків використання коштів тощо», - вирішили повідомити у НАЗК 9 січня 2024 року.

Через це НАЗК вимагає провести службове розслідування, а також притягнути до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Також у НАЗК нагадали, що його приписи є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Нагадаємо, що повноваження голови НАЗК Олександра Новікова спливають 15 січня 2024 року. Наразі триває конкурс на посаду нового очільника НАЗК.

Також в Агентстві нагадали, що Державна антикорупційна стратегія і Державна антикорупційна програма передбачають надання повноважень НАЗК на здійснення антикорупційної експертизи чинних нормативно - правових актів з метою виявлення в них положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (корупціогенних факторів), та розроблення рекомендацій щодо їх усунення.

Наразі законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів» № 9457 від 4 липня 2023 року готується для розгляду в першому читанні.

Автор: Наталя Мамченко

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