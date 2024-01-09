Глава НАПК Александр Новиков внес предписание Денису Шмыгалю и требует провести служебное расследование

Премьер-министру Денису Шмыгалю внесено предписание, потому что Правительство не предоставило 131 постановление для проведения антикоррупционной экспертизы НАПК.

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков внес предписание Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю об устранении нарушений требований Закона о предотвращении коррупции.

Как отмечается в предписании, в течение 2023 Кабмин допустил принятие 131 постановления с нарушением требований ст. 55 Закона «О предотвращении коррупции» в части ненаправления проектов соответствующих нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы.

«Среди этих постановлений есть ряд таких, которые касаются общественно важных сфер жизни, как утверждение бюджетов фондов социального страхования, обеспечение жильем некоторых категорий граждан, вопросы объектов культурного наследия, вопросы ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, создания различных центров поддержки и охраны гражданского населения и т.д. Среди таких сфер также лидеры по количеству коррупционных рисков. В частности, правительство не направило для проведения антикорэкспертизы постановления, касающиеся вопросов таможенной сферы, пересечения границы, изменений в порядки использования средств и т.д.», - решили сообщить в НАПК 9 января 2024 года.

Поэтому НАПК требует провести служебное расследование, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Кабинета Министров Украины и соответствующих центральных органов исполнительной власти.

Также в НАПК напомнили, что его предписания обязательны к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Напомним, что полномочия главы НАПК Александра Новикова истекают 15 января 2024 года. В настоящее время продолжается конкурс на должность нового руководителя НАПК.

Также в Агентстве напомнили, что Государственная антикоррупционная стратегия и Государственная антикоррупционная программа предусматривают предоставление полномочий НАПК на осуществление антикоррупционной экспертизы действующих нормативно-правовых актов с целью выявления в них положений, которые самостоятельно или в сочетании с другими нормами могут способствовать совершению коррупционных правонарушений. коррупции (коррупциогенных факторов), и разработка рекомендаций по их устранению.

В настоящее время законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» об усовершенствовании некоторых антикоррупционных механизмов» № 9457 от 4 июля 2023 года готовится к рассмотрению в первом чтении.

Автор: Наталья Мамченко

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