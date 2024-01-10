Украинцы в Чехии могут онлайн подать заявление на продление защиты: список документов

До марта 2024 года действует онлайн-регистрация на продление защиты.

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В Чехии стартовала онлайн-регистрация для продления временной защиты для граждан Украины до 2025 года. Этот процесс возможен до 15 марта текущего года. Процедура регистрации включает создание учетной записи на соответствующем сайте и подачу необходимой информации для дальнейшей записи на прием в отделения МВД Чехии, - сообщает proukrainu.blesk.cz.

Первым шагом для регистрации является создание новой учетной записи с использованием электронного адреса. При этом лицо должно предоставить такую информацию, как фамилия, имя, номер паспорта и номер первой визы временной защиты, а также место жительства в Чехии.

Для регистрации детей до 15 лет нужно будет указать адрес и название учебного заведения, которое они посещают, а также предъявить документ, подтверждающий связь взрослого с ребенком. Беженцы в возрасте от 15 лет могут зарегистрироваться самостоятельно.

После онлайн-записи на отделение МВД Чехии, лица, ищущие временную защиту, получат визовую наклейку, которая продлит их статус до 2025 года.

Маломобильные лица, находящиеся в специальных учреждениях с уходом, также могут зарегистрироваться для получения дальнейшей защиты онлайн. В случае невозможности посетить отделение МВД, они обязаны предоставить медицинскую справку или другой документ, подтверждающий их непригодность к личному визиту. Для получения помощи звоните по телефону +420 974 801 802.

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