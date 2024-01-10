Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Начался прием документов от кандидатов на должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия

Документы на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и дисциплинарных инспекторов можно подать с 10 по 31 января 2024 года.

Стало невозможным принудительное исполнение решений, выданных в электронной форме, и есть риски массовой подделки исполнительных писем, – Минюст заявил о безотлагательном законопроекте

Как указывает Минюст, с 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы, исключающие возможность предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, а также они могут повлечь за собой массовую подделку бумажных исполнительных документов – поэтому нужно принять неотложный законопроект.

Верховная Рада примет закон о сборе данных призывников, военнообязанных и резервистов в Единый реестр

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять в целом законопроект 10062, согласно которому расширяется перечень данных призывников, военнообязанных и резервистов, собираемых в единый электронный реестр.

Верховная Рада рассмотрит ограничения для военнослужащих на распространение определенной информации в медиа и соцсетях

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект Давида Арахамии, вводящий ограничения на распространение военными в соцсетях определенной информации и предусматривающий борьбу с гендерной дискриминацией.

Общественный совет добропорядочности в декабре грозился выйти из процедуры квалификационного оценивания судей

Координатора и куратора ОСД не устраивало уменьшение количества голосов членов ВККС, необходимых для преодоления негативных выводов ОСД.

  1. В мире

Украинцы в Чехии могут онлайн подать заявление на продление защиты: список документов

08:45, 10 января 2024
До марта 2024 года действует онлайн-регистрация на продление защиты.
Украинцы в Чехии могут онлайн подать заявление на продление защиты: список документов
Источник фото: НСН
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Чехии стартовала онлайн-регистрация для продления временной защиты для граждан Украины до 2025 года. Этот процесс возможен до 15 марта текущего года. Процедура регистрации включает создание учетной записи на соответствующем сайте и подачу необходимой информации для дальнейшей записи на прием в отделения МВД Чехии, - сообщает proukrainu.blesk.cz.

Первым шагом для регистрации является создание новой учетной записи с использованием электронного адреса. При этом лицо должно предоставить такую информацию, как фамилия, имя, номер паспорта и номер первой визы временной защиты, а также место жительства в Чехии.

Для регистрации детей до 15 лет нужно будет указать адрес и название учебного заведения, которое они посещают, а также предъявить документ, подтверждающий связь взрослого с ребенком. Беженцы в возрасте от 15 лет могут зарегистрироваться самостоятельно.

После онлайн-записи на отделение МВД Чехии, лица, ищущие временную защиту, получат визовую наклейку, которая продлит их статус до 2025 года.

Маломобильные лица, находящиеся в специальных учреждениях с уходом, также могут зарегистрироваться для получения дальнейшей защиты онлайн. В случае невозможности посетить отделение МВД, они обязаны предоставить медицинскую справку или другой документ, подтверждающий их непригодность к личному визиту. Для получения помощи звоните по телефону +420 974 801 802.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва