Стало невозможным принудительное исполнение решений, выданных в электронной форме, и есть риски массовой подделки исполнительных писем, – Минюст заявил о безотлагательном законопроекте

Как указывает Минюст, с 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы, исключающие возможность предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, а также они могут повлечь за собой массовую подделку бумажных исполнительных документов – поэтому нужно принять неотложный законопроект.

С 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы закона 2801-IX, которые в настоящее время, до введения Единого государственного реестра исполнительных документов, исключают возможность предъявления к исполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, что делает невозможным принудительное исполнение решений, выданных в электронной форме. Также этими изменениями отменены обязательные требования к исполнительному документу относительно подписи уполномоченного должностного лица с указанием его фамилии и инициалов и скрепления печатью, что может повлечь за собой массовую фальсификацию и подлог таких исполнительных документов при предъявлении их в бумажной форме.

Об этом отмечает заместитель министра юстиции Евгений Горовец в пояснительной записке к законопроекту 10389 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению защиты прав и свобод человека и гражданина во время принудительного исполнения решений.

И хотя эти «опасные» изменения уже вступили в силу, Правительство смогло подать соответствующий законопроект только 3 января. Пока он не прошел даже предварительное рассмотрение профильным комитетом.

«Подлежат безотлагательному устранению несогласованности в статье 4 Закона «Об исполнительном производстве», возникшие в связи с принятием Закона от 1 декабря 2022 г. №2801-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению заключения соглашения между Украиной и Европейским Союзом о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации» (далее – Закон № 2801).

Согласно действующей редакции (на момент представления законопроекта – уже имеет место другая редакция – прим. ред.) ч. 3 статьи 4 Закона «Об исполнительном производстве» исполнительный документ подписывается уполномоченным должностным лицом с указанием его фамилии и инициалов и скрепляется печатью. Скрепление исполнительного документа печатью с изображением Государственного Герба Украины является обязательным, если орган (должностное лицо), выдавший исполнительный документ, согласно закону обязан иметь такую печать.

Положениями абзаца 2 ч. 3 ст. 4 предусмотрено, что исполнительный документ может быть издан в форме электронного документа в соответствии с законами Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах». Порядок предъявления к исполнению исполнительных документов, изданных в форме электронного документа, определяется Министерством юстиции Украины.

В то же время пунктом 60 раздела I Закона № 2801 часть третья статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве» изложена в новой редакции, которой предусмотрено, что исполнительный документ может быть издан в форме электронного документа, на который наложена квалифицированная электронная подпись в соответствии с законами Украины «О электронные документы и электронный документооборот» и «Об электронных доверительных услугах».

Настоящий Закон вступает в силу через один год со дня его опубликования, кроме подпунктов 25 и 44 пункта 64 раздела I настоящего Закона, вступающих в силу со дня, следующего за днем опубликования настоящего Закона», - сообщает замминистра.

«Учитывая указанное положение ч. 3 статьи 4 Закона (в редакции Закона № 2801) со дня вступления в силу пункта 60 раздела I Закона № 2801 (т.е. с 31 декабря 2023 года):

исключают возможность до введения Единого государственного реестра исполнительных документов предъявления к исполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа в порядке, определенном Министерством юстиции Украины, что нарушит действующее правовое регулирование и исключит возможность принудительного исполнения решений, выданных в электронной форме;

исключают абзац первый части третьей статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве», положениями которого предусмотрены обязательные требования к исполнительному документу (относительно подписи уполномоченного должностного лица с указанием его фамилии и инициалов и скрепления печатью), что может повлечь массовую фальсификацию и подлог таких исполнительных документов при предъявлении их в бумажной форме.

Учитывая изложенное, с целью устранения несогласованностей, возникших в связи с принятием Закона № 2801, положения статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве» нуждаются в безотлагательных изменениях», - указывает Евгений Горовец.

Что предлагает Минюст

Следовательно, по состоянию на 10 января 2024 года, после вступления в силу соответствующих изменений ч. 3 ст. 4 закона об исполнительном производстве устанавливает, что «исполнительный документ может быть издан в форме электронного документа, на который наложена квалифицированная электронная подпись в соответствии с законами Украины «Об электронных документах и электронный документооборот» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Минюст фактически предлагает вернуть ту же редакцию ч. 3 ст. 4 закона об исполнительном производстве, действовавшую до изменений:

«Исполнительный документ подписывается уполномоченным должностным лицом с указанием его фамилии и инициалов и скрепляется печатью. Скрепление исполнительного документа печатью с изображением Государственного Герба Украины является обязательным, если орган (должностное лицо), выдавший исполнительный документ, согласно закону обязан иметь такую печать.

Исполнительный документ может быть издан в форме электронного документа в соответствии с законами Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах». Порядок предъявления к исполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, определяется Министерством юстиции Украины».

Автор: Наталья Мамченко

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