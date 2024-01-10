Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

З 31 грудня 2023 року набрали чинності норми закону 2801-IX, які на даний час, до запровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів, виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, що унеможливлює примусове виконання рішень, виданих в електронній формі. Також цими змінами скасовано обов’язкові вимоги до виконавчого документа стосовно підпису уповноваженої посадової особи із зазначенням її прізвища та ініціалів та скріплення печаткою, що може мати наслідком масову фальсифікацію та підроблення таких виконавчих документів під час пред’явлення їх в паперовій формі.

Про це зазначає заступник міністра юстиції Євгеній Горовець у пояснювальній записці до законопроекту 10389 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав і свобод людини і громадянина під час примусового виконання рішень.

І хоча ці «небезпечні» зміни вже набули чинності, Уряд зміг подати відповідний законопроект лише 3 січня. Наразі він не пройшов навіть попередній розгляд профільним комітетом.

«Підлягають невідкладному усуненню неузгодженості в статті 4 Закону «Про виконавче провадження», які виникли у зв’язку з прийняттям Закону від 1 грудня 2022 року № 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації» (далі – Закон № 2801).

Згідно з чинною редакцією (на момент подання законопроекту – вже має місце інша редакція – прим. ред.) ч. 3 статті 4 Закону «Про виконавче провадження» виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов’язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, згідно із законом зобов’язаний мати таку печатку.

Положеннями абзацу 2 ч. 3 ст. 4 передбачено, що виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Порядок пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, визначається Міністерством юстиції України.

Водночас пунктом 60 розділу І Закону № 2801 частину третю статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» викладено в новій редакції, якою передбачено, що виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа, на який накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім підпунктів 25 і 44 пункту 64 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону», - повідомляє заступник міністра.

«З огляду на зазначене положення ч. 3 статті 4 Закону (у редакції Закону № 2801) з дня набрання чинності пунктом 60 розділу I Закону № 2801 (тобто з 31 грудня 2023 року):

виключають можливість до запровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа у порядку, визначеному Міністерством юстиції України, що порушить чинне правове регулювання та унеможливить примусове виконання рішень, виданих в електронній формі;

до запровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа у порядку, визначеному Міністерством юстиції України, що порушить чинне правове регулювання та виключають абзац перший частини третьої статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», положеннями якого передбачено обов’язкові вимоги до виконавчого документа (стосовно підпису уповноваженої посадової особи із зазначенням її прізвища та ініціалів та скріплення печаткою), що може мати наслідком масову фальсифікацію та підроблення таких виконавчих документів під час пред’явлення їх в паперовій формі.

Враховуючи викладене, з метою усунення неузгодженостей, які виникли у зв’язку з прийняттям Закону № 2801, положення статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» потребують невідкладних змін», - вказує Євгеній Горовець.

Що пропонує Мінюст

Отже, станом на 10 січня 2024 року, після набрання чинності відповідними змінами ч. 3 ст. 4 закону про виконавче провадження встановлює, що «виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа, на який накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Мінюст фактично пропонує повернути ту саму редакцію ч. 3 ст. 4 закону про виконавче провадження, яка діяла до змін:

«Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов’язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, згідно із законом зобов’язаний мати таку печатку.

Виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Порядок пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, визначається Міністерством юстиції України».

Автор: Наталя Мамченко

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