  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Хмельниччині чоловік надіслав до суду заяву з нецензурними висловлюваннями — як його покарали

18:02, 4 грудня 2025
Через підсистему «Електронний суд» чоловік надіслав заяву з образливими нецензурними висловлюваннями на адресу суду.
Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність постанови місцевого суду про притягнення заявника до адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду. Його апеляційну скаргу суд залишив без задоволення, передає Хмельницький апеляційний суд.

Як встановив суд, до Новоушицького районного суду Хмельницької області надійшла заява від мешканця місцевої громади про перегляд за виключними обставинами рішення у цивільній справі про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Вивчивши заяву, суд встановив, що вона не відповідає вимогам Цивільного процесуального кодексу України, тому залишив її без руху й визначив строк для усунення недоліків.

У відповідь через підсистему «Електронний суд» чоловік надіслав заяву з образливими нецензурними висловлюваннями на адресу суду.

Суд зазначив, що такі дії свідчать про явну зневагу до суду. Відтак визнав заявника винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185-3 КУпАП, та оштрафував його на 1360 грн.

Чоловік подав апеляційну скаргу з проханням скасувати цю постанову. В апеляційній скарзі пояснив, що у справі, яку просив переглянути за виключними обставинами, суд ухвалює рішення сумнівного характеру, ігнорує його (відповідача) заперечення, відзиви й докази.

Апеляційний суд відхилив ці доводи. Зауважив, що вони не є предметом розгляду у справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185-3 КУпАП, а належних і достатніх підстав для спростування висновків суду першої інстанції апелянт не навів.

На думку апеляційного суду, зібрані й досліджені докази підтверджують наявність у діях заявника складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185-3 КУпАП, – вчинення дій, що свідчать про явну зневагу до суду.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 676/7295/24 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

