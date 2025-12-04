  1. Судебная практика
В Хмельницкой области мужчина отправил в суд заявление с нецензурными выражениями — как его наказали

18:02, 4 декабря 2025
Через подсистему «Электронный суд» мужчина отправил заявление с оскорбительными нецензурными выражениями в адрес суда.
Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность постановления местного суда о привлечении заявителя к административной ответственности за проявление неуважения к суду. Его апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения, передает Хмельницкий апелляционный суд.

Как установил суд, в Новоушицкий районный суд Хмельницкой области поступило заявление от жителя местной громады о пересмотре по исключительным обстоятельствам решения по гражданскому делу о взыскании задолженности по кредитному договору.

Изучив заявление, суд установил, что оно не соответствует требованиям Гражданского процессуального кодекса Украины, поэтому оставил его без движения и определил срок для устранения недостатков.

В ответ через подсистему «Электронный суд» мужчина отправил заявление с оскорбительными нецензурными выражениями в адрес суда.

Суд отметил, что такие действия свидетельствуют об очевидном пренебрежении к суду. Соответственно признал заявителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 185-3 КУоАП, и оштрафовал его на 1360 грн.

Мужчина подал апелляционную жалобу с просьбой отменить это постановление. В апелляционной жалобе объяснил, что по делу, которое он просил пересмотреть по исключительным обстоятельствам, суд выносит решения сомнительного характера, игнорирует его (ответчика) возражения, отзывы и доказательства.

Апелляционный суд отклонил эти доводы. Отметил, что они не являются предметом рассмотрения по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 185-3 КУоАП, а надлежащих и достаточных оснований для опровержения выводов суда первой инстанции апеллянт не привел.

По мнению апелляционного суда, собранные и исследованные доказательства подтверждают наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 185-3 КУоАП, — совершение действий, свидетельствующих об очевидном неуважении к суду.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 676/7295/24 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

