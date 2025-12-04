  1. Суспільство

Коли одинокий пенсіонер може отримати 6500 грн «Зимової підтримки» — важливі умови

18:19, 4 грудня 2025
Одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн можуть отримати 6500 грн Зимової підтримки.
Коли одинокий пенсіонер може отримати 6500 грн «Зимової підтримки» — важливі умови
Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області повідомило, щоб набути право на отримання одноразової грошової допомоги “Зимова підтримка” у розмірі 6500 грн особа має відповідати таким критеріям:

- бути одиноким пенсіонером ‒ одинокою особа вважається тоді, коли вона не має працездатних родичів (незалежно від місця проживання), які за законом зобов’язані її утримувати (йдеться про дорослих дітей, онуків, правнуків),

- який отримує пенсію у розмірі, що не перевищує 4-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (не більше 9 444 грн), на 01 січня 2025 року

- з урахуванням розміру надбавки на догляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 (у розмірі 50 грн) (надбавка на догляд призначається одиноким одержувачам пенсії за віком та за вислугу років (в яких відсутня група інвалідності) за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії про те, що особа потребує постійного стороннього догляду).

Нагадаємо, програма одноразової виплати у розмірі 6500 грн для найвразливіших категорій населення стартувала 21 листопада. Станом на 2 грудня українці подали вже 293 941 заяву.

