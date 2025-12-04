Когда одинокий пенсионер может получить 6500 грн «Зимней поддержки» — важные условия

Одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 грн могут получить 6500 грн «Зимней поддержки».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области сообщило, что для приобретения права на получение единовременной денежной помощи «Зимняя поддержка» в размере 6500 грн лицо должно соответствовать таким критериям:

быть одиноким пенсионером — одиноким считается лицо, которое не имеет трудоспособных родственников (независимо от места проживания), которые по закону обязаны его содержать (речь идет о взрослых детях, внуках, правнуках);

получать пенсию в размере, который не превышает 4-кратного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (не более 9 444 грн) на 1 января 2025 года;

с учетом размера надбавки на уход согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 года № 654 (в размере 50 грн)

(надбавка на уход назначается одиноким получателям пенсии по возрасту и за выслугу лет (у которых отсутствует группа инвалидности) при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии о том, что лицо нуждается в постоянном постороннем уходе).

Напомним, программа единовременной выплаты в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий населения стартовала 21 ноября. По состоянию на 2 декабря украинцы подали уже 293 941 заявку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.