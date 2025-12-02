  1. В Украине

Выплату 6500 грн от государства уже согласовали более чем для 50 тысяч украинцев: как подать заявку

19:12, 2 декабря 2025
По состоянию на 2 декабря украинцы подали уже 293 941 заявку.
Выплату 6500 грн от государства уже согласовали более чем для 50 тысяч украинцев: как подать заявку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Программа единовременной выплаты в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий населения стартовала 21 ноября. По состоянию на 2 декабря украинцы подали уже 293 941 заявку:

  • 292 862 — через приложение Дія,
  • 1112 — через сервисные центры Пенсионного фонда.

Из них 51 931 заявка уже прошла согласование и получила подтверждение.

Кто может подать заявку до 17 декабря

Поддержку могут получить следующие категории граждан:

  • дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;
  • дети из числа ВПЛ, которые получают помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • дети, над которыми установлена опека или попечительство;
  • дети с инвалидностью, которые пребывают в детских домах семейного типа и в приемных семьях;
  • лица с инвалидностью I группы, которые получают помощь на проживание ВПЛ;
  • одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 грн, которые получают надбавку на уход.

Как подать заявку в приложении Дія

  • Убедиться, что приложение обновлено до последней версии.
  • Выбрать: Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн.
  • Подтвердить наличие активной Дія.Карты или открыть ее онлайн.
  • Отправить заявку.

Как подать заявку через Пенсионный фонд

Если вы не пользуетесь Діей, можно обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ. Сотрудники помогут:

  • оформить заявку на выплату,
  • открыть Дія.Карту или другую карту со специальным режимом использования в банке.

Когда поступят средства и на что их можно потратить

Деньги зачисляются:

  • на Дія.Карту со специальным режимом использования,
  • или на другую специальную карту.

Потратить средства можно в течение 6 месяцев после зачисления. Помощь предназначена для покупки теплой одежды, лекарств и витаминов.

В этом году планируется, что выплату получат более 660 тысяч украинцев, а в бюджет на программу заложено 4,3 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Минсоцполитики денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работа для иностранцев в Украине по-новому — как законодатели хотят отменить старые разрешения и ввести единый документ

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы сразу три законопроекта, которые предусматривают существенное обновление правил трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства.

Местное самоуправление: пять шагов, которые должны обеспечить реформы децентрализации

В Буче обсудили реформы, которые необходимо пройти Украине по пути евроинтеграции и децентрализации власти.

Владелец сможет требовать демонтаж самострой даже, если его не лишают владения имуществом – законопроект

Законопроект №14259 предлагает системное уточнение механизмов защиты права собственности в случаях, когда собственника не лишают владения, но его правомочия фактически нарушаются.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]