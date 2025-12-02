Выплату 6500 грн от государства уже согласовали более чем для 50 тысяч украинцев: как подать заявку

По состоянию на 2 декабря украинцы подали уже 293 941 заявку.

Программа единовременной выплаты в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий населения стартовала 21 ноября. По состоянию на 2 декабря украинцы подали уже 293 941 заявку:

292 862 — через приложение Дія,

1112 — через сервисные центры Пенсионного фонда.

Из них 51 931 заявка уже прошла согласование и получила подтверждение.

Кто может подать заявку до 17 декабря

Поддержку могут получить следующие категории граждан:

дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;

дети из числа ВПЛ, которые получают помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

дети, над которыми установлена опека или попечительство;

дети с инвалидностью, которые пребывают в детских домах семейного типа и в приемных семьях;

лица с инвалидностью I группы, которые получают помощь на проживание ВПЛ;

одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 грн, которые получают надбавку на уход.

Как подать заявку в приложении Дія

Убедиться, что приложение обновлено до последней версии.

Выбрать: Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн.

Подтвердить наличие активной Дія.Карты или открыть ее онлайн.

Отправить заявку.

Как подать заявку через Пенсионный фонд

Если вы не пользуетесь Діей, можно обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ. Сотрудники помогут:

оформить заявку на выплату,

открыть Дія.Карту или другую карту со специальным режимом использования в банке.

Когда поступят средства и на что их можно потратить

Деньги зачисляются:

на Дія.Карту со специальным режимом использования,

или на другую специальную карту.

Потратить средства можно в течение 6 месяцев после зачисления. Помощь предназначена для покупки теплой одежды, лекарств и витаминов.

В этом году планируется, что выплату получат более 660 тысяч украинцев, а в бюджет на программу заложено 4,3 млрд грн.

