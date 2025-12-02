Выплату 6500 грн от государства уже согласовали более чем для 50 тысяч украинцев: как подать заявку
Программа единовременной выплаты в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий населения стартовала 21 ноября. По состоянию на 2 декабря украинцы подали уже 293 941 заявку:
- 292 862 — через приложение Дія,
- 1112 — через сервисные центры Пенсионного фонда.
Из них 51 931 заявка уже прошла согласование и получила подтверждение.
Кто может подать заявку до 17 декабря
Поддержку могут получить следующие категории граждан:
- дети до 18 лет в малообеспеченных семьях;
- дети из числа ВПЛ, которые получают помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;
- дети, над которыми установлена опека или попечительство;
- дети с инвалидностью, которые пребывают в детских домах семейного типа и в приемных семьях;
- лица с инвалидностью I группы, которые получают помощь на проживание ВПЛ;
- одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 грн, которые получают надбавку на уход.
Как подать заявку в приложении Дія
- Убедиться, что приложение обновлено до последней версии.
- Выбрать: Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн.
- Подтвердить наличие активной Дія.Карты или открыть ее онлайн.
- Отправить заявку.
Как подать заявку через Пенсионный фонд
Если вы не пользуетесь Діей, можно обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ. Сотрудники помогут:
- оформить заявку на выплату,
- открыть Дія.Карту или другую карту со специальным режимом использования в банке.
Когда поступят средства и на что их можно потратить
Деньги зачисляются:
- на Дія.Карту со специальным режимом использования,
- или на другую специальную карту.
Потратить средства можно в течение 6 месяцев после зачисления. Помощь предназначена для покупки теплой одежды, лекарств и витаминов.
В этом году планируется, что выплату получат более 660 тысяч украинцев, а в бюджет на программу заложено 4,3 млрд грн.
