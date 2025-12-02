Виплату 6500 грн від держави уже погодили понад 50 тисячам українців: як подати заявку
Програма одноразової виплати у розмірі 6500 грн для найвразливіших категорій населення стартувала 21 листопада. Станом на 2 грудня українці подали вже 293 941 заяву:
- 292 862 — через застосунок Дія,
- 1112 — через сервісні центри Пенсійного фонду.
З них 51 931 заявка вже пройшла погодження та отримала підтвердження.
Хто може подати заяву до 17 грудня
Підтримку можуть отримати такі категорії громадян:
- діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;
- діти із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
- діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях;
- особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.
Як подати заяву в застосунку Дія
- Переконатися, що застосунок оновлено до останньої версії.
- Обрати: Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн.
- Підтвердити наявність активної Дія.Картки або відкрити її онлайн.
- Відправити заявку.
Як подати заяву через Пенсійний фонд
Якщо ви не користуєтесь Дією, можна звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ. Працівники допоможуть:
- оформити заявку на виплату,
- відкрити Дія.Картку або іншу картку зі спеціальним режимом використання в банку.
Коли надійдуть кошти та на що їх можна витратити
Гроші зараховуються:
- на Дія.Картку з режимом спеціального використання,
- або на іншу спеціальну картку.
Витратити кошти можна протягом 6 місяців після зарахування. Допомога призначена на придбання теплого одягу, ліків та вітамінів.
Цього року планується, що виплату отримають понад 660 тисяч українців, а в бюджет на програму закладено 4,3 млрд грн.
