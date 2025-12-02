Виплату 6500 грн від держави уже погодили понад 50 тисячам українців: як подати заявку

Станом на 2 грудня українці подали вже 293 941 заяву.

Програма одноразової виплати у розмірі 6500 грн для найвразливіших категорій населення стартувала 21 листопада. Станом на 2 грудня українці подали вже 293 941 заяву:

292 862 — через застосунок Дія,

1112 — через сервісні центри Пенсійного фонду.

З них 51 931 заявка вже пройшла погодження та отримала підтвердження.

Хто може подати заяву до 17 грудня

Підтримку можуть отримати такі категорії громадян:

діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;

діти із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях;

особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заяву в застосунку Дія

Переконатися, що застосунок оновлено до останньої версії. Обрати: Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн. Підтвердити наявність активної Дія.Картки або відкрити її онлайн. Відправити заявку.

Як подати заяву через Пенсійний фонд

Якщо ви не користуєтесь Дією, можна звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ. Працівники допоможуть:

оформити заявку на виплату,

відкрити Дія.Картку або іншу картку зі спеціальним режимом використання в банку.

Коли надійдуть кошти та на що їх можна витратити

Гроші зараховуються:

на Дія.Картку з режимом спеціального використання,

або на іншу спеціальну картку.

Витратити кошти можна протягом 6 місяців після зарахування. Допомога призначена на придбання теплого одягу, ліків та вітамінів.

Цього року планується, що виплату отримають понад 660 тисяч українців, а в бюджет на програму закладено 4,3 млрд грн.

