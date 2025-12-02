  1. В Україні

Виплату 6500 грн від держави уже погодили понад 50 тисячам українців: як подати заявку

19:12, 2 грудня 2025
Станом на 2 грудня українці подали вже 293 941 заяву.
Виплату 6500 грн від держави уже погодили понад 50 тисячам українців: як подати заявку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Програма одноразової виплати у розмірі 6500 грн для найвразливіших категорій населення стартувала 21 листопада. Станом на 2 грудня українці подали вже 293 941 заяву:

  • 292 862 — через застосунок Дія,
  • 1112 — через сервісні центри Пенсійного фонду.

З них 51 931 заявка вже пройшла погодження та отримала підтвердження.

Хто може подати заяву до 17 грудня

Підтримку можуть отримати такі категорії громадян:

  • діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;
  • діти із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях;
  • особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам; 
  • одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заяву в застосунку Дія

  1. Переконатися, що застосунок оновлено до останньої версії.
  2. Обрати: Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн.
  3. Підтвердити наявність активної Дія.Картки або відкрити її онлайн.
  4. Відправити заявку.

Як подати заяву через Пенсійний фонд

Якщо ви не користуєтесь Дією, можна звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ. Працівники допоможуть:

  • оформити заявку на виплату,
  • відкрити Дія.Картку або іншу картку зі спеціальним режимом використання в банку.

Коли надійдуть кошти та на що їх можна витратити

Гроші зараховуються:

  • на Дія.Картку з режимом спеціального використання,
  • або на іншу спеціальну картку.

Витратити кошти можна протягом 6 місяців після зарахування. Допомога призначена на придбання теплого одягу, ліків та вітамінів.

Цього року планується, що виплату отримають понад 660 тисяч українців, а в бюджет на програму закладено 4,3 млрд грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Мінсоцполітики грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]